INTERNE

Amenzi de 14.000 lei, date de polițiștii de la Protecția Animalelor

24 septembrie 20250 commentarii

Polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor Cluj au desfășurat, în data de 23 septembrie 2025, în comuna Panticeu, activități specifice având ca scop prevenirea și sancționarea faptelor ce aduc atingere cadrului legislativ privind protecția animalelor, precum și prevenirea victimizării populației prin posibile atacuri canine ale exemplarelor agresive, periculoase sau fără stăpân, aflate pe domeniul public, anunță reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Cluj. În urma activităților desfășurate, polițiștii au aplicat 37 de sancțiuni contravenționale, dintre care șase conform legii privind protecția animalelor, 25 conform ordonanței privind gestionarea câinilor fără stăpân, două sancțiuni conform ordonanței privind regimul câinilor periculoși sau agresivi și două sancțiuni conform legii privind normele sanitare veterinare și siguranța alimentelor. Valoarea totală a amenzilor s-a ridicat la suma de 14.000 lei. Totodată, au fost efectuate verificări la 21 de deținători de animale.

T.S.

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Bărbat din Turda, arestat pentru tâlhărie și furt

CCR decide azi în cazul pensiilor speciale ale magistraților

Accident la ieșire din comuna Apahida

Cerșetoria, cu minori în prim-plan, rămâne o rană deschisă în Cluj

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.