Ambasador al culturii române în Spania: Alin Tișe, premiat la Festivalul „Culturo” din Alcalá de Henares

4 octombrie 20250 commentarii

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a fost invitat de onoare la cea de-a treia ediție a Festivalului „Culturo – Carte și Arte a Românilor de Pretutindeni”, desfășurat în Alcalá de Henares, Spania. În cadrul evenimentului, desfășurat cu sprijinul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, Tișe și-a lansat două volume recente și a fost distins cu o Diplomă de Excelență pentru promovarea culturii române în spațiul hispanic. Festivalul a oferit nu doar un prilej de celebrare a identității românești, ci și oportunitatea unor dialoguri instituționale între județul Cluj și Regiunea Madrid.

 

Cartea de ficțiune despre iubire „Fluturele Dor și Floarea de Apă” a fost publicată de Alin Tișe la sfârșitul anului trecut. Prin intermediul acestei cărți, Alin Tișe le permite cititorilor să exploreze emoții și să descopere liniștea, libertatea și fericirea adevărată.

În luna iunie, volumul „Fluturele Dor și Floarea de Apă – Religia iubirii” a fost tradus în limba maghiară, fiind prezentat în cadrul celei de-a 96-a ediții a Săptămânii festive a cărții de la Budapesta.

Cartea „Cezarul, Dumnezeu, Iubirea – Regatul Puterii ” a fost publicată în luna Iunie a acestui an.

Este o carte simbioză, între trei concepte: putere, credință și Iubire, toate despre Viață, toate provocate de Viață. Este o lucrare care îmbină reflecțiile personale cu teme existențiale – puterea, credința și Iubirea – prezentate sub forma unui jurnal de idei, ele „dansează împreună într-un echilibru fragil, dar sublim.” Cartea este structurată în trei praguri ale cunoașterii, cu treptele inițierii aferente, „un regat al ideilor”, corespondente celor trei concepte din titlu, concentrându-se pe introspecție și explorarea relației între dimensiunea publică și cea personală, infuzate de cea spirituală a Vieții.

Evenimentul din Spania s-a bucurat de participarea dnei. Judith Piquet Flores, primarul localității Alcalá de Henares, dnei. Carmen Cervantes Guijaro, secretar național pe problema imigrațiilor, Gustavo Eustache Alain Soteldo, deputat al comunității Madrid, Marcos Cuesta, secretarul Partidului Popular Mejorada del Campo, alături de reprezentanți ai Ambasadei României și ai Consulatului român din Spania.

Pe lângă dimensiunea culturală, festivalul a oferit și oportunitatea unor discuții privind posibile colaborări viitoare între județul Cluj și Regiunea Madrid, în diverse domenii de interes comun.

