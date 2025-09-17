POLITICĂ

Alin Tișe, mesaj ferm către guvern: „Reducem cheltuielile, nu oamenii!”

17 septembrie 20250 commentarii

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, critică modul în care guvernul gestionează discuțiile privind reducerea cheltuielilor publice, acuzând „o veritabilă tombolă a cifrelor” și o abordare lipsită de strategie. Într-o postare publică, acesta a transmis un mesaj tranșant: „Statul nu are nevoie de un spectacol al concedierilor, ci de măsuri inteligente și eficiente. Scopul nu este să reducem oamenii, ci să reducem cheltuiala.”

„Bingo bugetar” cu cifre aruncate în spațiul public

Potrivit lui Tișe, dezbaterea publică din ultimele săptămâni a fost dominată de scenarii privind tăieri de 10%, 15% sau chiar 45% din cheltuielile cu salariile. Problema, spune acesta, nu este procentul anunțat, ci lipsa de claritate și predictibilitate:
„Nimeni nu explică faptul că nu se discută despre reducerea numărului de persoane, ci despre reducerea cheltuielilor. Este o diferență uriașă între a tăia posturi și a optimiza costurile salariale”, a subliniat președintele CJ Cluj.

Alin Tișe propune o abordare flexibilă, lăsată la latitudinea fiecărei instituții, care își cunoaște cel mai bine resursele și nevoile. Printre soluțiile enumerate se numără: plafonarea unor salarii, reorganizări interne, redistribuiri de atribuții, externalizări, limitarea unor sporuri, raționalizarea posturilor neesențiale, digitalizarea serviciilor pentru reducerea costurilor.

”Discuția despre echilibrul bugetar nu poate fi purtată doar în termeni de cifre reci și tăieri mecanice de personal. Statul nu are nevoie de un spectacol al concedierilor, ci de o strategie lucidă, orientată spre rezultate. Scopul nu este să reducem oamenii, ci să reducem cheltuiala. Este o diferență fundamentală între a spune „tăiem 15% din personal” și a spune „optimizăm cheltuiala cu salariile cu 10%”. Prima variantă creează panică, nesiguranță și, de cele mai multe ori, lovește haotic, fără a ține cont de nevoile reale ale administrației. A doua variantă înseamnă responsabilitate, flexibilitate și o decizie matură, lăsată la nivelul fiecărei instituții: fiecare administrație își cunoaște resursele, oamenii, proiectele și prioritățile…„Reforma adevărată nu înseamnă să numeri câți oameni dai afară, ci să demonstrezi că poți cheltui mai puțin și să faci mai mult”, a punctat acesta.

Mesaj direct pentru guvern

În opinia liderului CJ Cluj, guvernul ar trebui să comunice transparent și responsabil. ”Cineva de la guvern – că de la acest PNL nu mai am așteptări – să iasă și să spună: dragi români, trebuie să reducem cheltuielile statului cu salariile efectiv aflate în plată cu 10%, iar asta poate să însemne asta și asta …! Trebuie să reducem cheltuielile cu salariile unor instituții, nu oamenii. Vreau măsuri eficiente, nu victime.”

Alin Tișe avertizează că tăierile mecanice de personal pot genera un „cerc vicios negativ” și pot afecta grav administrațiile locale, unde personalul calificat este deja insuficient. ”Ceea ce contează este rezultatul final: cheltuială publică mai mică, eficiență mai mare, fără a transforma administrația într-un câmp de victime colaterale. Reforma adevărată nu înseamnă să numeri câți oameni dai afară, ci să demonstrezi că poți să cheltui mai puțin și să faci mai mult. Aceasta trebuie să fie noua filozofie: reducem costurile, nu oamenii formați și așa greu și insuficienți în majoritatea administrațiilor publice. Poate că așa încetează acest bingo bugetar devenit obsesiv electoral!”, a încheiat președintele CJ Cluj.

Subiectul fierbinte din coaliție

Reducerea cheltuielilor în administrația publică este subiectul cel mai fierbinte în interiroul coaliției de guvernare. Premierul Ilie Bolojan, susținut de USR, insistă pentru concedierea a 13.000 de funcționari, adică 10 la sută din angajați în timp ce PSD și unii aleși locali ai PNL se opun tăierilor fără precizarea unor criterii unanim acceptate.

 

 

 

 

