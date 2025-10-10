POLITICĂ

Alin Tișe, atac dur la Guvern pe tema finanțării spitalelor din Cluj: „Clujul trebuie să primească ceea ce merită!”

10 octombrie 20250 commentarii

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, critică dur Guvernul și pe premierul Ilie Bolojan, acuzând lipsa de sprijin pentru două dintre cele mai importante proiecte medicale din România: Spitalul de Copii Monobloc și Institutul de Transplant Multiorgan.

Într-un mesaj postat pe pagina sa de comunicare, Tișe a afirmat că nu se va întâlni cu prim-ministrul în vizita sa în județ, „decât atunci când va finanța Spitalul de Copii al regiunii, al României și al Clujului”. Acesta susține că, deși proiectul este în construcție de peste un an, Guvernul nu a alocat până acum fonduri pentru continuarea lucrărilor, în ciuda numeroaselor solicitări oficiale transmise.

Clujul a fost prea mult timp umilit de către cei neperformanți și puturoși. Clujul trebuie să primească ceea ce merită! Performanța trebuie premiată, nu sancționată!”, a declarat Alin Tișe.

El a acuzat faptul că în timp ce proiectele din Cluj sunt deja în execuție, altele, aflate „în faze penibile de adunat acte și făcut proiecte”, sunt susținute de Guvern.

Unii nu au fost în stare nici să-și obțină autorizațiile de construire pentru spitale, în timp ce noi suntem în lucru atât cu Spitalul de Copii, cât și cu Institutul de Transplant Multiorgan – ambele unice în România și în Europa de Sud-Est”, a subliniat președintele CJ Cluj.

Tișe a criticat și pierderea fondurilor europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), afirmând că, dacă proiectele Clujului ar fi fost prinse la finanțare acum doi ani, România nu ar fi fost în situația de a pierde banii alocați pentru sănătate.

La final, liderul administrației județene a lansat un apel la responsabilitate, spunând că „această țară nu mai poate continua așa”, acuzând „șmecheriile politice” și „incompetența din ministere” pentru situația în care se află sistemul sanitar.

Liderul PNL, premierul Ilie Bolojan s-a aflat vineri la Cluj pentru a participa la Congresul UDMR ce a avut loc la Jucu. După ce și-a transmis mesajul în fața delegaților Uniunii, premierul s-a deplasat la Primăria Cluj-Napoca, unde s-a întâlnit cu prefectul Maria Forna, cu primarul Emil Boc, cu eurodeputatul Daniel Buda, cu deputații Ovidiu Cîmpean și cu Radu Moisin și cu viceprimarul Dan Tarcea.

La deschiderea Congresului UDMR a luat parte și primarul Emil Boc.

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe a anunțat că nu a participat la evenimentul Uniunii pentru că nu a fost invitat. „Ca urmare a unor întrebări primite, în special din partea presei, dorind să clarific unele aspecte, declar public că nu am participat la Congresul UDMR întrucât nu am fost invitat”, a transmis Alin Tișe.

 

