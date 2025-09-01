POLITICĂ

Alin Coleșa începe lupta cu specula din energie

1 septembrie 20250 commentarii

Deputatul AUR de Cluj, Alin Coleșa spune că prioritatea sa în noua sesiune parlamentară vizează înlăturarea speculei la energia electrică pe Piața Zilei Următoare printr-un algoritm echitabil se stabilite a prețului – preț mediu ponderat în loc de preț maxim ofertat.

„Diminuarea efectului negativ al certificatelor de carbon în stabilirea prețului la energia electrică. Utilizarea pentru investiții a sumelor colectate prin valorificarea certificatelor de emisii de carbon”, spune deputatul. Totodată a spus că va iniția noi proiecte de lege care să să asigure un climat fiscal prietenos pentru persoanele cu copii , mai exact taxe și impozite cât mai mici.

„Restricții privind importul de forță de muncă necalificată sau foarte slab calificată. Restricții privind obținerea cetățeniei române pentru imigranți economici. Înlesnirea redobândirii cetățeniei pentru etnicii români. Reguli urbanistice care să reducă posibile dezvoltări urbane haotice – blocuri dese și fără drumuri corespunzătoare. Bugete clare privind noi locuințe ANL”, a precizat Alin Coleșa.

Cosmin PURIȘ

