SPORT

Alex Bologa, campion european la Judo IBSA 2025

21 septembrie 20250 commentarii

Sportivul clujean Alex Bologa a câştigat medalia de aur la Campionatul European de Judo pentru Nevăzători IBSA 2025, desfăşurat în perioada 19–21 septembrie la Tbilisi, Georgia.

Campionul mondial şi paralimpic în exerciţiu, s-a confruntat la categoria J1 masculin -70 kg cu Dong Dong Camanni (ITA), medaliat cu argint la Mondialele 2025.

Din start, Alex a atacat neîncetat cu tehnici de morote-seoi-nage, testând rezistenţa adversarului. Penalizările s-au acumulat, ceasul a bătut ultimele secunde, dar în stilul său caracteristic, Alex şi-a găsit momentul perfect: cu doar câteva secunde înainte de final, a aplicat osae-komi-waza, iar arbitrul a ridicat mâna şi a semnalat ippon – aurul european era al României!

”Această victorie reconfirmă statutul lui Alexandru Bologa ca referinţă absolută în judo-ul paralimpic, demonstrând curaj, tehnică şi o capacitate extraordinară de concentrare în momentele decisive”, notează Comitetul Naţional Paralimpic pe Facebook.

