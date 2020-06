Alegeri cu „prelungiri” la PLUS Cluj

Biroul filialei județene PLUS Cluj a organizat, la sfârșitul săptămânii trecute, alegeri pentru stabilirea noii conduceri. Sergiu Hossu a strâns cele mai multe voturi.

În cursa pentru șefia organizației clujene a PLUS au decis să intre trei candidați- Sergiu Hossu, Mircea Popescu și Adela Dehenes. Pentru că niciunul dintre aceștia nu a reușit să strângă 50 % plus 1 voturi, așa cum prevedea regulamentul în baza căruia s-a organizat Convenția Județeană pentru alegeri, va avea loc un al doilea tur. La primul tur de scrutin, Sergiu Hossu a reușit să strângă cele mai multe voturi -218 (48,99%), urmat de Mircea Popescu -108 (24,27%), respectiv de Adela Dehenes -96 (21,57%).

La alegerile care vor avea loc în cursul acestei săptămâni, „bătălia” se va da între primii doi candidați.

Sergiu Hossu consideră că, în general, competiția internă generează idei care, în cele din urmă, se pot concretiza în soluții pentru societatea nostră, pentru comunitate. El are 40 de ani și în prezent este director comercial al unei firme de software. Are o experiență de 15 ani în management, în diferite firme din Cluj și nu numai. De-a lungul timpului, prin prisma profesiei sale, a interacțiunat cu administrațiile publice locale. De altfel, Sergiu Hossu a fost desemnat și primul candidat pe lista PLUS în competiția cu USR pentru Primăria Cluj-Napoca, la alegerile locale.

Mircea Popescu (49 de ani) este actualul lider interimar al organizației. Este antreprenor în domeniul tehnologiilor digitale și are 20 de ani de experiență ca director executiv în diverse companii multinaționale. Prioritățile sale sunt continuarea liniei politice de până acum, pregătirea pentru alegerile locale și parlamentare, împreună cu partenerii din USR.

Anca M. Colibășanu