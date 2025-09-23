ECONOMIE

Agricultorii dejeni în plin lucru

23 septembrie 20250 commentarii

Am intrat în sezonul de toamnă, când în agricultură se înmulțesc treburile. Roadele pământului se strâng acuma, iar cămările zootehniei trebuie umplute. De câțiva ani urmărim activitatea la SC „Agromec” Dej, o unitate unde de zi de zi se întâmplă ceva nou, ne referim aici, desigur la muncile câmpului. Mai ales în această perioadă avem ce consemna la ferma de la marginea municipiului, unde recoltarea și depozitarea furajelor nu se opresc. Despre asta am discutat la începutul acestei săptămâni cu administratorul societății, Traian Mureșan, un bun gospodar și un specialist cu mare experiență. Domnia sa nu-și ascunde faptul că 2025 nu este un an agricol tocmai favorabil, dar scoate în evidență eforturile angajaților și mecanizatorilor pentru obținerea unor producții bune.

Cifrele vorbesc de la sine: în ciuda condițiilor meteorologice nefavorabile la grâu s-au realizat 4000 kg la hectar, o performanță bună, comparând cu rezultatele la nivel de țară. Acum se așteaptă la recolte bune și pe cele 40 hectare cultivate cu porumb-siloz. Recoltatul se face doar mecanic, ținând cont că unitatea dejeană deține și un atelier mecanic bine dotat. După cum am văzut și noi, porumbul arată bine în hotarul Dejului, într-un scurt timp demarând recoltatul mecanic. Ferma zootehnică din încinta unității agricole de la marginea orașului, la ieșirea spre localitatea Nima, are un efectiv de peste 300 de bovine care are mare nevoie de hrană. Până în prezent în vecinătatea grajdurilor deja sunt depozitate 500 tone siloz și 200 tone fân, cantități necesare furajării efectivelor de animale. Urmează porumbul siloz, care se adaugă plantelor furajere, producții care an de an completează baza furajeră a fermei.

Iarna este lungă, iar animalele au mare nevoie de hrană pe tot timpul anotimpului rece. După cum am constatat prin periplul nostru pe Valea Someșului Mic, gospodarii satelor muncesc din plin la transportul și depozitarea furajelor, în multe locuri acționând și la culesul manual al porumbului, cum am văzut și la marginea comunei Mintiu Gherlii.

Szekely Csaba

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

APIA: Cererile de plată cât mai urgent semnate!

Dezastru în agricultură – pierderi masive, insolvenţe în creştere, scumpirea coşului

Finanțele clujene cu piciorul pe accelerator

Cluj-Napoca, orașul cu cele mai mari chirii la garsoniere

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.