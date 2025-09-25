ECONOMIE

AFIR primeşte cereri de finanţare pentru asigurarea culturilor, a animalelor şi a plantelor

25 septembrie 20250 commentarii

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) deschide joi sesiunea de primire a cererilor de finanţare pentru submăsura 17.1 „Prime de asigurare a culturilor, a animalelor şi a plantelor”, din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020.

Potrivit unui comunicat al AFIR, transmis AGERPRES, sesiunea va fi deschisă în perioada 25 septembrie – 12 octombrie 2025, fără posibilitatea de prelungire.

Sesiunea este deschisă în perioada 25 septembrie, ora 9:00 – 12 octombrie 2025, ora 16:00, fără posibilitatea de prelungire. Aceasta va avea o alocare financiară care se ridică la un total de 8,8 milioane de euro (8.771.987 euro), fonduri nerambursabile disponibile pentru cererile depuse în această sesiune a submăsurii 17.1, cu posibilitatea suplimentării acesteia în funcţie de interesul manifestat de fermieri, dar în limita sumelor realocate din PNDR.

Potrivit AFIR, fermierii care au fost declaraţi eligibili pentru finanţare, conform condiţiilor precizate în Ghidul solicitantului, pot beneficia de sprijin nerambursabil reprezentând 70% din valoarea primei de asigurare eligibile şi plătite de aceştia. Sprijinul este aplicabil anului agricol 2024 – 2025 şi se acordă atât pentru sectorul vegetal, cât şi pentru sectorul zootehnic, acoperind poliţele de asigurare care vizează riscurile menţionate în legislaţia în vigoare.

„Procedura de implementare aferentă acestei sesiuni prezintă o serie de actualizări, menite să simplifice accesarea sprijinului şi să răspundă mai rapid nevoilor fermierilor. Astfel, cererea de finanţare îndeplineşte acum şi rolul de cerere de plată, doar dacă respectiva cerere de finanţare a fost declarată eligibilă. De asemenea, la depunerea cererii de finanţare, fermierul va prezenta şi dovada plăţii integrale a valorii totale a primei de asigurare”, precizează AFIR în comunicat.

Totodată, începând cu această sesiune, se va utiliza exclusiv semnătura electronică pe toate documentele depuse de fermieri la dosarul cererii de finanţare.

Pentru completarea şi depunerea cererii de finanţare, toţi cei interesaţi au la dispoziţie întregul pachet procedural ce conţine Ghidul solicitantului şi anexele aferente, publicat pe site-ul AFIR, Ghid şi anexe – submăsura 17.1.

Cererile de finanţare se vor depune on-line accesând modulul de depunere disponibil prin intermediul paginii de internet www.afir.ro la adresa https://online.afir.info/account/login.

Finanţarea cererilor eligibile prin submăsura 17.1 „Prime de asigurare a culturilor, a animalelor şi a plantelor” este asigurată prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, cu fonduri disponibile prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), la care se adaugă cofinanţarea de la Bugetul Naţional al României.

