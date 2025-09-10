ECONOMIE

Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj premiat pentru excelență

Forumul OPS Atena 2025

Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj a fost premiat în cadrul evenimentului OPS Forum 2025 organizat la Atena, Grecia, în luna iunie 2025, de către ATN Air Transport News – platformă specializată în domeniul aviației. Premiul OPS Forum 2025 – Corporate Award – Airports a fost acordat Aeroportului Internațional Cluj pentru eforturile de extindere a Terminalului de Plecări din anul anterior, dar și pentru creșterea numărului de operatori aerieni și respectiv a destinațiilor, materializate inclusiv prin cea mai nouă companie aeriană – Pegasus Airlines – adăugată rețelei de operatori aerieni începând cu sezonul de vară 2025, prin zborurile directe către Aeroportul Istanbul Sabiha Gökçen. Astfel, la momentul actual, pasagerii pot călători anul acesta de pe Aeroportul Internațional Cluj spre peste 50 de rute regulate operate de 10 companii aeriene, la care se adaugă și 12 destinații charter turistice operate de 13 companii aeriene.

Evenimentele și conferințele regionale și internaționale de aviație, organizate la nivel european sau mondial, la care Aeroportul Internațional Cluj participă constant, reprezintă un prilej de abordare a subiectelor actuale din industria aviației civile, precum și a soluțiilor cu privire la problemele de interes cu care se confruntă industria aviației. În egală măsură, acestea constituie un prilej deosebit de a conecta serviciile oferite de către aeroport cu principalii actori ai aviației la nivel european și nu numai.

În acest sens, conferinţele OPS Forum 2025 şi Summer Aviation Forum 2025 au reunit pe parcusul unei zile, la Atena, profesionişti de top din domeniul aviaţiei civile de la nivel internaţional. Alături de David Ciceo, directorul aeroportului clujean printre speakerii ce au contribuit la lucrările conferinţelor, s-au numărat: Michal Nowak – vicepreședinte Embraer, Michael Kerkloh – consultant senior în aviație și fost CEO al Aeroportului Munchen, Simon Hocquard – director General CANSO – Organizația Serviciilor de Navigație Aeriană Civilă, Costin Iordache – director General TAROM, respectiv Alexander Zinell – CEO Fraport Grecia.

Aeroportul Internațional Cluj a devenit în timp, un lider regional recunoscut pentru excelența serviciilor sale, profesionalismul și capacitatea de adaptare la cerințele unei industrii în continuă transformare. Premiul obținut în cadrul acesui eveniment de prestigiu, pune Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj pe harta aeroporturilor orientate strategic şi deschise spre dezvoltarea de noi operaţiuni aeriene.

De asemenea, în cadrul conferinţei OPS Forum 2025 au fost recunoscuți pentru contribuția lor la ecosistemul aviației, prin două alte premii – Simon Hocquard, director General – CANSO (Premiul pentru Organizație) și profesorul Andreas Papatheodorou- preşedinte al Hellenic Aviation Society (Premiul Individual).

David Ciceo, Directorul General al Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj, a precizat următoarele: „Acest premiu este deosebit de onorant și vine ca o recunoaștere a activității de ansamblu a Aeroportului Internațional Cluj aşa după cum reprezintă o validare a susţinerii continue primite din partea Consiliului Judeţean Cluj pentru dezvoltare, dar şi o apreciere a muncii depuse de toţi angajaţii regiei, respectiv de către partenerii instituţionali sau economici din perimetru”.

