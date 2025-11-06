Actualitate

Aeroportul Cluj a atins 3 milioane de pasageri pentru al treilea an consecutiv

6 noiembrie 20250 commentarii

Președintele Consiliului Județean Cluj, domnul Alin Tișe, a participat joi, 6 noiembrie 2025, la ceremonia prilejuită de atingerea pragului de 3.000.000 de pasageri înregistrați în 2025, pentru Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj, întreprindere publică aflată în subordinea Consiliului Județean Cluj. 

Pasagerul cu numărul 3.000.000 a fost desemnat chiar înainte de îmbarcare, la ghișeele de check-in ale companiei Animawings, fiind premiat simbolic de reprezentanții aeroportului și ai companiei aeriene. 

Atingerea pragului de 3 milioane de pasageri pentru al treilea an consecutiv confirmă strategia solidă de dezvoltare pe care Consiliul Județean Cluj o implementează pentru aeroport și rolul său esențial ca motor de creștere economică regională. Continuăm investițiile majore în infrastructură, capacitate operațională și servicii, deoarece ne dorim un aeroport modern, competitiv și pregătit pentru viitor. Acest rezultat remarcabil demonstrează încrederea pasagerilor și a companiilor aeriene în potențialul județului Cluj și al întregii regiuni, iar noi rămânem ferm angajați să susținem extinderea conectivității, atragerea de noi rute și crearea celor mai bune condiții pentru dezvoltarea turismului și a mediului de afaceri din Transilvania.”, a declarat Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj.

Aeroportul Cluj, lider regional în 2025

Rezultatul excepțional, obținut pentru al treilea an consecutiv, confirmă evoluția constantă a traficului aerian și poziția aeroportului clujean ca cel mai important aeroport regional al RomânieiDe remarcat este și faptul că în 2025 pragul a fost atins mai repede decât în anii precedenți, astfel încât se estimează că până la finalul anului în curs se va ajunge la 3,5 milioane de pasageri înregistrați pe Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj . 

Anul 2025 se dovedește a fi unul al consolidării performanței pentru Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj, prin media lunară de peste 250.000 pasageri, cu un vârf record de 360.000 de pasageri în luna august, prin cele peste 40 de destinații regulate, alături de până la 15 destinații de charter turistice, precum și prin noile proiecte demarate și strategia de dezvoltare a aeroportului clujean pentru atingerea a 10 milioane de pasageri în anul 2045. 

De asemenea, distribuția echilibrată între traficul Schengen și Non-Schengen, precum și numărul tot mai mare de conexiuni directe către marile huburi europene  – București, Istanbul, Munchen, Zurich confirmă rolul strategic al Aeroportului Internațional „Avram Iancu” Cluj în rețeaua națională și internațională de transport aerian. 

