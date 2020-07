Adversar din Croația pentru Potaissa Turda

Articol scris in SPORT

Așa cum am anunțat zilele trecute, Potaissa Turda va evolua în sezonul 2020/2021 al European Handball League, competiție care înlocuiește Cupa EHF. Turdenii vor juca direct din primul tur preliminar, iar joia trecută au fost stabilite urnele valorice în vederea tragerii la sorți care a avut loc marți, la Viena (Austria). Potaissa Turda a fost repartizată în a doua urnă valorică, în care s-a aflat și HC Dobrogea Sud Constanța. Viitoarea adversară a handbaliștilor antrenați de Horațiu Gal s-a ales dintre următoatele formații: Gorica (Croația), Spakva Vinkovici (Croația), Braun Gyongyos (Ungaria) și HC CSKA (Rusia). Sorții au decis ca handbaliștii antrenați de Horațiu Gal s-o întâlnească pe HRK Gorica, cu prima manșă programată la finalul lunii august, la Turda. Spre deosebire de turdeni, HC Dobrogea Sud Constanța s-a aflat în urna non capilor de serie, dar, potrivit regulamentului, cele două echipe nu se puteau întâlni în această fază a întrecerii, din cauza protecției de țară. Adversară a constănțenilor s-a ales dintre SKA Minsk (Belarus), Butel Skopje (Macedonia), Metalurg Skopje (Macedonia) și HC Victor (Rusia). Constănțenii vor juca cu HC Victor.

Cristian FOCȘANU