ADMINISTRAȚIE

Administrația sub cuțit. Restructurări masive și schimbări de rang pentru localități

6 octombrie 20250 commentarii

Coaliția de guvernare ar urma să decidă mâine 7 octombrie vineri reforma de mare amploare în administrația publică. Printre măsurile vizate se numără reducea semnificativă a numărului angajaților din sistem dar și statutul unor orașe. Reforma administrației este inclusă în pachetul 2 de reforme, însă a rămas restantă din cauza neînțelegerilor partidelor din coaliția de guvernare.

Printre cele mai sensibile măsuri aflate pe masa coaliției se numără schimbarea rangului unor localități. Conform datelor discutate, unele municipii ar putea fi retrogradate la statutul de oraș, iar unele orașe ar putea ajunge comune.

Argumentul principal este legat de depopulare: multe dintre municipiile actuale nu mai îndeplinesc criteriile minime pentru acest statut, dar continuă să beneficieze de alocări financiare mai mari de la buget.

Dacă Legea administrației publice locale (215/2001) și Legea privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național (351/2001) vor fi și ele modificate odată cu adoptarea măsurilor privind administrația publică, statutul actualelor orașe din județ s-ar putea schimba.

 

Municipiile clujene care ar putea fi „retrogradate”

