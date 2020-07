Actorul, sultanul și belișenii

Actorul Claudiu Bleonț s-a îndrăgostit de Beliș. Fără să întrebe Belișul dacă dragostea e reciprocă, actorul a dat fuga la sultan, iar sultanul Ludovic, impresionat de dragostea mărturisită a actorului, a încredințat imediat comuna celui mai nou pețitor al scaunului de ispravnic.

Claudiu Bleonț avea dreptate să spună, într-o declarație pentru cotidianul Făclia, că expunerea sa în presă, la televiziuni, după anunțarea candidaturii la funcția de primar al Belișului, „a dus deja renumele Belișului la scară națională”. Perfect adevărat, vorbind însă nu despre renumele, ci despre numele satului! Belișul a devenit „curiozitatea anului”, pentru că niciodată, în nici o altă comună din țară, nu cred să se fi întâmplat ca un candidat pentru funcția de primar, din partea unui partid istoric, să fie numit de la centru, de „sultan”, fără să fie consultați oamenii locului, fără ca acel personaj să fie un om al locului și fără ca el să fi avut vreodată tangență cu treburile… isprăvnicești.

Mulți consideră că numirea lui Bleonț drept candidat din partea PNL este o ofensă adusă comunității. Adică, Belișul este privit „de la centru” ca o colonie de babuini, incapabilă să-și găsească liderul din rândurile sale, așa că trebuie adus un actor de la București, unul care, după trei luni de stat în sat (pe perioada pandemiei, când nici vecinii nu și i-a putut cunoaște bine!) are, brusc, revelația că i-ar sta bine în fruntea turmei. Care este argumentul lui forte, pentru a-și susține pretenția? S-a îndrăgostit de Beliș! Iar dacă sultanul a girat încredințarea (adică logodna), probabil tot el îi va fi și staroste la nuntă. Dacă va fi nuntă, desigur!

Organizația locală PNL Beliș nu a fost anunțată oficial despre desemnarea lui Bleonț

Liderul organizației locale PNL Beliș, Viorel Crainic, spune că până la acest moment organizația nu a fost anunțată oficial, nici telefonic, nici printr-o hârtie scrisă, că are un membru nou sau că cineva din afară ar candida din partea partidului pentru funcția de primar al comunei.

„Văd că e o procedură nouă, acum, să anunți candidaturi fără a ține cont de propunerile sau de părerile organizațiilor din teritoriu. Nu spun că e un lucru general, spun doar că asta s-a întâmplat la Beliș, dacă e să dăm crezare zvonului despre potențialul candidat PNL care este vânturat acum prin presă, ca propunere pentru comună. Nu spun că ar fi una bună sau una rea, nu mă refer la calitatea candidatului, mă refer doar la modul cum acesta este desemnat. Adică, cum poți tu să desemnezi un candidat fără să întrebi, măcar, organizația locală: «Voi ce părere aveți, ce credeți, care este candidatul cel mai potrivit pentru comuna voastră?». Înseamnă că nu contezi, ca organizație locală! Adică, pentru ce contezi, dacă nu ai dreptul să propui un candidat, tu, ca organizație locală? Cum poate cineva din afară să cunoască mai bine decât tine realitatea dintr-o anume zonă sau dintr-o anumită comunitate? E o procedură ciudată, pentru mine!” – a declarat, pentru Făclia, liderul organizației locale PNL Beliș, Viorel Crainic.

„Încă consider o glumă, această anunțată candidatură a d-lui Bleonț”

„În momentul acesta, încă, eu consider că această anunțată candidatură a d-lui Bleonț este o glumă! Sigur, Claudiu Bleonț este un nume cunoscut în… lumea lui artistică, în mediul artistic și nu vorbim de valoarea lui artistică, nici de valoarea lui umană, morală, de valoarea persoanei lui, ci vorbim de faptul că, dintr-o dată, după o lună, două, trei, după ce vii într-o comunitate și nu poți nici măcar să-i saluți pe cei din jurul tău – pentru că, fiind pandemie, stai în casă! -, uitându-te pe geam îți dai seama că tu te regăsești acolo dintotdeauna! Și brusc, când ieși în drum – că deblochează guvernul ușile și starea de urgență este suspendată – ai o revelație: «Vreau să fiu primarul vostru!» Sigur că o iei ca pe o glumă, nu? Venind această propunere din partea unui artist, zici: «Da, ei sunt un pic mai… fanteziști, sunt oameni mai de… distracție, oameni care gustă glumele și care știu să arunce o glumă atunci când trebuie». Ei, dar gluma asta văd că este acum tratată la modul serios, prin aceea că acest domn Claudiu Bleonț chiar a fost hirotonit de la București sau de la Uniunea Europeană sau de la cine mai știe cine face desemnările, pentru Beliș. Ați văzut ce interesantă devine, dintr-o dată, comuna Beliș, pentru toți? Îl trimitem acolo pe dl Claudiu Bleonț pentru că… ce? Pentru că această comunitate nu este capabilă să facă o propunere din rândurile membrilor ei! Această comunitate este considerată și tratată de către cei care fac asemenea desemnări ca o colonie de babuini, unde nu se poate găsi un lider, sau un mascul alfa ori o femelă, care să-i reprezinte” – a mai declarat Crainic.

„După criteriul îndrăgostirilor, ar trebui să schimbăm primarul Belișului de două ori pe zi”

Întrebat cum privește argumentul lui Bleonț, că s-a îndrăgostit de Beliș, Crainic a declarat că și el a fost de mai multe ori la Sighișoara, s-a îndrăgostit de Sighișoara, dar asta nu înseamnă că după a doua sau a treia „descălecare” și-a avansat sultanului pretenția de a fi primar al Sighișoarei.

„Argumentul lui Bleonț, pe care l-am văzut și într-o poză care circulă de o vreme prin zonă, nu aș spune că este suficient de… convingător! Dacă stăm să vorbim despre acest argument, probabil că putem să avem și noi «argumente», poate chiar mai… solide! Dar, probabil că acesta este un nou mod de a desemna candidații din partea Partidului Național Liberal, adică după poza de la brâu în jos! Noi încă n-am luat cunoștință de acest criteriu, pentru că ne mai făceam și noi niște teme, ne mai arătam și noi boxerii, ni-i trăgeam mai în sus sau mai în jos, să se vadă și «argumentele» noastre!” – a declarat, ironic, Viorel Crainic, adăugând: „Vii și spui că ai avut o revelație. Orice om sensibil care ajunge pentru prima dată în Beliș are o revelație, pentru că este o zonă fascinantă, fascinantă prin tot ce există aici. Dacă ar fi să ne luăm după criteriile astea, de îndrăgostiri de locul numit Beliș, noi ar trebui să schimbăm primarul nu o dată la patru ani, ci de două ori pe zi! Toată lumea care vine la Beliș se îndrăgostește de Beliș. Asta nu înseamnă însă că trebuie să-i punem primari. Da, e o onoare pentru noi, e o plăcere să auzim aceste vorbe, e o onoare să avem personalități de talia lui Claudiu Bleonț, cărora să li se lipească de suflet zona noastră, dar asta nu înseamnă că după 5 minute de stat în Beliș să vrea să fie primarul acelei comune. Este un pic cam mult! Ca să fii agreat de o comunitate, îți faci o intrare treptată, de bun simț, stai trei-patru ani în comunitatea respectivă, ca să-ți cunoști măcar vecinii (că date despre suprafața comunei ori despre istoria comunei găsești în orice materiale informative de la centrul turistic), și abia după aceea, după ce ai cunoscut oamenii, problemele lor, îndrăznești… Altfel, îi ofensezi pe oameni, că vii brusc și le spui: «Eu vreau să fiu liderul vostru! Eu vreau să fiu masculul alfa!». Și mai este ceva. Când vii, după două luni de șezut într-o localitate, nu spui «asta este ograda mea!». Nu, asta nu este ograda ta, este ograda noastră, domnule Bleonț!” – a spus Crainic.

Acesta a amintit că sunt actori clujeni care sunt mai legați sufletește de Beliș decât Bleonț, și legați chiar și printr-un business, și totuși nu și-au manifestat pretenția de a fi primari ai comunei. În acest sens, Viorel Crainic i-a amintit pe fiii actorului Dorel Vișan, care de 10-12 ani au un business în turism, în comună, „dar dl Dorel Vișan, care este mai legat de locurile astea decât un actor dintr-o altă regiune a țării, nu a avut pretenția să fie ales primar”.

„Vom aplica dictonul Brătienilor: «Prin noi înșine»!”

Întrebat care va fi atitudinea celor din organizația locală PNL Beliș în cazul în care Bleonț va fi desemnat/ anunțat oficial și va rămâne candidat al partidului pentru funcția de primar, Crainic a declarat că pnl-iștii din Beliș vor aplica dictonul liberal promovat de Brătieni – „Prin noi înșine!”. „Adică, vom găsi un om pe care să îl promovăm, un om de-aici, care să ne reprezinte, un om care ne cunoaște și pe care îl cunoaștem și care chiar ne cunoaște problemele. Pentru că nu vii să spui, după două luni de stat în Beliș: «Am găsit soluția la toate problemele voastre!». Ca să găsești soluția, trebuie să știi problema, or asta nu o știi după două luni. Nu după două… descălecări ale lui Bleonț, gata, se rezolvă toate problemele din Apuseni” – a mai spus Crainic.

Potrivit acestuia, președintele PNL, care îl va fi „primit și hirotonit” pe Bleonț candidat la Beliș, va trebui să îi trimită acestuia și votanții, ca să-l sprijine, „pentru că oamenii din sat primesc numirea asta, dacă este reală, ca pe o batjocură la adresa lor”. „Nu se poate așa ceva. Noi avem oameni de valoare aici, în comună. La o adică, putem trimite și noi un om, un moț, în Bărăgan, să candideze de primar, să-i învețe pe oamenii de acolo să cultive… lebenița și vinetele, pe care moții le văd doar în aprozarul de la Huedin. Așa, și noi putem să exportăm specialiști în oricare zonă a țării. N-am absolut nimic împotriva lui Claudiu Bleonț ca om, n-am nimic să-i reproșez, ca om. Când îți vine în sat o personalitate, o tratezi întotdeauna cu respect și cu simpatie, dar nu după două vorbe omul acela să-ți spună: «Vezi, bade Gheorghe, că m-o trimis ăștia mari de la București că aici io trebuie să fiu primar!». Claudiu Bleonț este admirabil, ca actor. Dar să nu uităm că actorii sunt niște oameni care, ca să-și ducă un rol la bun sfârșit, au în spatele lor o întreagă «armată» – recuziteri, costumieri etc. – care să-i pună în evidență. Aici, în administrație, este invers. Toți oamenii nu vin să te împingă, ci vin să te tragă înspre ei, iar atunci când ești întrebat, trebuie să le oferi o soluție, și nu mai ai sufleur. Oamenii nu te mai împing de la spate, ci te trag înspre ei: «Rezolvă-ne problema, că de asta ești aici!». Nu contest că Bleonț ar putea să ia o decizie, dar nefiind pus până acum, la 60 de ani, în postura să ia o decizie majoră – nu pentru el, ci pentru o comunitate! -, sau să fi prestat măcar o muncă sindicală, ca să știe ce înseamnă problemele din jurul său, mi-e greu să cred că, făcându-și niște poze cu niște distinși liberali, e suficient să-și imagineze că poate fi primar la Beliș. S-a îndrăgostit de Beliș! Ăsta nu e un criteriu, ca să ne alegem primar. Suntem în stare să ne alegem un primar bun din rândul comunității locale, care știe ce se întâmplă în această comună, care are pulsul, care are în spate niște lucruri care îl leagă sufletește de Beliș. Claudiu Bleonț, peste un an sau peste doi ani s-ar putea să se îndrăgostească de un alt loc, pentru că artiștii iubesc intens și rapid. Sunt firi sensibile, ei se îndrăgostesc foarte repede. Și atunci, după un an sau doi s-ar putea să ne lase în… fundul gol. N-o să înceapă bine să-și cunoască comuna, că va trebui să plece la Râșca sau la Mărgău, de care tocmai s-a îndrăgostit” – a mai declarat liderul organizației locale PNL Beliș, Viorel Crainic.

***

Actorul Claudiu Bleonț locuiește de trei luni la Beliș, și-a făcut buletin de Beliș în 27 mai a.c., fiind domiciliat la Vila Vals, recent achiziționată de un italian. Pentru că „s-a îndrăgostit” de Beliș, vrea să fie primar la Beliș, iar candidatura sa, din partea PNL, a fost girată (conform propriei declarații) de primul ministru (sultan) Ludovic Orban.

Întrebat ce consideră că îl recomandă în mod special pentru această funcție, Claudiu Bleonț a răspuns, la începutul lunii iunie, pentru Făclia: „Experiența mea ca actor, ca unul dintre actorii importanți ai generației mele, CV-ul, faptul că sunt, în momentul acesta, colaborator la două teatre naționale de marcă”. De asemeni, a venit cu argumentul că „a face un spectacol de teatru înseamnă a administra o situație dintre oameni”, și că are colegi, „George Ivașcu, care a ajuns ministrul Culturii, sau Maia Morgenstern, care este directoarea Teatrului Evreiesc din București”.

După acest argument (sau criteriu), ne putem aștepta ca Maia să fie numită, de cine știe care alt sultan, candidat pentru funcția de primar la Măguri!

