Activitățile didactice la UMF Cluj – în sistem hibrid

EVENIMENT Articol scris in Educaţie

În ședința de vineri, 11 septembrie, a Senatului Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu”, s-a decis ca activitățile didactice să se desfășoare, începând de luni, 5 octombrie 2020, în sistem hibrid, online și în contact direct cu pacientul. Cursurile se vor desfășura exclusiv online, iar o parte din activitățile practice vor avea loc onsite – a anunțat rectorul UMF Cluj, prof. dr. Anca Dana Buzoianu, într-un mesaj adresat studenților și cadrelor didactice cu privire la începerea noului an universitar.

„Evenimentele din ultimele luni ne-au testat capacitățile de adaptare și reinventare. Am fost puși în fața unor decizii complicate, care au schimbat aproape în totalitate paradigma învățământului medical și pot spune, cu mândrie și recunoștință, că ne-am organizat exemplar, atât în continuarea și finalizarea anului universitar 2019-2020, cât și în susținerea sesiunilor de examene, admitere și licențe. (…) Începerea anului universitar 2020-2021 aduce noi provocări, pe care le vom transforma, tot împreună, în oportunități și vom profita de această situație pentru a face lucrurile mai bine. Conducerea universității își asumă misiunea și responsabilitatea de a asigura performanța academică și, în același timp, de a menține standardele de sănătate și siguranță. Vom folosi metode inovatoare pentru a trece cu bine provocările momentului, fără să sacrificăm calitatea actului didactic. În anii care urmează vom recupera tot ce nu am acoperit în acest an, așadar ciclul de formare a studenților noștri va rămâne cel puțin la nivelul generațiilor anterioare” – spune rectorul UMF Cluj, în mesajul transmis studenților și cadrelor didactice.

Adresându-se studenților care, „acum, la început de an universitar, sunt emoționați și se simt nesiguri de ceea ce va urma”, rectorul UMF Cluj, prof. dr. Anca Dana Buzoianu îi asigură că „nu sunt singuri”: „În acest început de an, deosebit față de alte începuturi, amintiți-vă un lucru: nu sunteți singuri. Vom fi în continuare alături de voi și veți rămâne, ca până acum, prioritatea noastră. Succesul vostru este esențial pentru universitate. Întreaga comunitate universitară ramâne neclintită în misiunea noastră de a vă oferi educație medicală la cele mai înalte standarde, în condiții de siguranță. Am încredere că în lumina de la capătul acestui an întunecat vom păși mai puternici și încrezători că suntem aici pentru a vă indeplini cel mai nobil destin, acela de a deveni profesioniști în sănătate și de a vă ajuta semenii. Sunt convinsă că și acest an universitar va fi unul de succes” – spune prof. dr. Anca Dana Buzoianu.

În același mesaj, rectorul UMF Cluj îi asigură pe studenți că modul detaliat în care se va desfășura activitatea didactică pentru fiecare specializare și formațiune de studiu în parte va fi postat pe site și va fi transmis prin mijloacele de comunicare disponibile, la fel și informațiile privind cazarea în căminele universității pentru studenții care vor avea activitate didactică onsite.

M. TRIPON