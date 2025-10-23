EDUCAȚIE

Activități diversificate ”Școala Altfel” la Gherla

23 octombrie 20250 commentarii

Zilele trecute pe străzile municipiului Gherla am putut vedea mai multe grupuri compacte de elevi. Pentru cineva neinițiat era curios că la orele de studiu, înainte de amiază acești copii se plimbă liberi în plin centrul sau parcurile orașului. Nu e nimic de reproșat, este vorba de ”Săptămâna Altfel”, când peste tot, în toate unitățile de învățământ sunt organizate diferite activități extrașcolare cu scop educativ.

Așa s-a întâmplat zilele trecute și în cadrul Liceului Teoretic ”Ana Ipătescu”, cea mai mare școală în localitate, unde studiază peste o mie de elevi, începând din această toamnă fiind comasat acolo și Liceul Tehnologic. Nu e de mirare, dacă cu ocazia ”Săpămânii Altfel” mai multe grupuri de elevi au vizitat diferite ateliere mecanice, service auto sau la clasă au efectuat lucrări de reparații la obiecte de uz casnic. Un alt grup a făcut cunoștință cu meseria de croitor. Ne-a fost dat să admirăm costume multicolore realizate din materiale refolosibile, cu care elevii claselor liceale au și demonstrat prin curtea liceului, moment hazliu mult gustat de colegii lor. O idee grozavă al cadrelor didactice care astfel acordă o importanță deosebită valorificării materialelor refolosibile – hărtie, carton, textile, iar copiii învață cum să confecționeze obiecte de folos prin economisirea unor lucruri mici, dar valoroase. Într-o altă sală de clasă am rămas uimiți de splendidele obiecte de artizanat și cadouri confecționate de elevi, printre ele am distins diferite globuri de Crăciun, dar și figurine specifice sărbătorilor de la sfârșitul anului. Am vizitat și atelierul de pictură, unde cei mai talentați ”artiști” au realizat adevărate lucrări de artă, chiar și sculptură. Printre cei mai harnici s-au aflat și elevii clasei a III-a B îndrumați de profesoara Oancea Maria, care au desenat pe hârtie imagini din natură, admirate în urma deplasării în parcul mare.

Curățenie în parc

Apropo de parc! Mai multe clase au ieșit în cea mai întinsă zonă verde a municipiului la obișnuita curățenie de toamnă, adunând frunzele uscate de pe alee, lăsând în urma lor spații mai curate, mai ordonate. Astfel de acțiuni de bună gospodărire au avut loc și în incinta liceului de pe strada 1 Decembrie 1918, unde a fost reamenajat și miniterenul de fotbal cu gazon artificial. Elevii au dat dovadă de multă hărnicie și spirit civic, ca de altfel în tot timpul anului școlar. În centrul activităților organizate cu prilejul ”Săptămâna Altfel”, la Liceul Teoretic ”Ana Ipătescu” Gherla joi, 23 octombrie s-a desfășurat obișnuitul Târg de toamnă, unde elevii au putut desface diferite produse alimentare și de patiserie, mărfurile expuse în curte, bucurându-se de mare trecere în rândul cumpărătorilor. Astfel de târguri au fost organizate și în celelalte școli din localitate, spre bucuria micilor comercianți.

Szekely Csaba

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Eduard, transferat la Secția Neurologie a Spitalului de Copii

 Conferința „Toamna Medicală Clujeană – O punte între specialități” la Cluj-Napoca

Prof. univ. dr. Ioan Chirilă: Cardinalul Iuliu Hossu, păstorul prin excelență

Burger King se deschide pe 23 octombrie în Iulius Mall Cluj: primii 100 de clienți primesc un Whopper gratuit

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.