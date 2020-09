Acțiune cu efective mărite, pe linie rutieră

Peste 260 de persoane au fost legitimate de polițiștii Poliției municipiului Cluj-Napoca și ai celor din cadrul Secțiilor 1-7 Poliție Cluj-Napoca, într-o acțiune de doar două ore, derulată pentru întărirea gradului de disciplină rutieră, dar și în vederea prevenirii accidentelor rutiere cauzate pe fondul nerespectării regimului legal de viteză.

În cadrul acțiunii, care s-a desfășurat în 3 septembrie, în intervalul orar 17:00-19;00, au fost verificate și 164 de autovehicule.

Urmare a abaterilor constatate, au fost aplicate 120 de sancțiuni contravenționale. 42 de conducători auto au fost sancționați contravențional pentru depășirea regimului legal de viteză, iar ca măsură complementară, față de 3 dintre aceștia a fost luată măsura suspendării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 90 de zile. De asemeni, 28 de utilizatori de biciclete și trotinete au fost sancționați contravențional pentru abateri ale normelor rutiere în vigoare.

Polițiștii au depistat și un bărbat de 38 de ani, conducător auto din municipiul Cluj-Napoca, sub influența băuturilor alcoolice, care se deplasa cu un autoturism pe strada Traian Vuia. Fiind testat cu aparatul etilotest, a rezultat o concentrație de 0.45 mg/l alcool pur în aerul expirat. În cauză se efectuează cercetări sub aspectul savârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau altor substanțe, faptă prevăzută și pedepsită Codul penal .

La acțiune au participat și polițiști locali din cadrul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca.

D.S.F.