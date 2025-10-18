INTERNE

Accident rutier grav pe strada Observatorului

18 octombrie 20250 commentarii

Un grav accident rutier s-a produs în cursul zilei de sâmbătă, 18 octombrie, în jurul orei 12:50, pe strada Observatorului din municipiul Cluj-Napoca. O femeie în vârstă de 71 de ani a fost acroșată de un autoturism în timp ce traversa strada, cel mai probabil în mod neregulamentar.

La fața locului au intervenit de urgență pompierii din cadrul Detașamentului 2 Cluj-Napoca, cu o autospecială cu modul de descarcerare și un echipaj SMURD. Victima a fost găsită în stare de inconștiență și a primit imediat îngrijiri medicale, fiind ulterior transportată la spital pentru investigații și tratament de specialitate.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Cluj, din primele cercetări reiese că femeia ar fi traversat neregulamentar partea carosabilă, moment în care a fost lovită de un autoturism condus de un bărbat de 52 de ani, care circula dinspre strada Frunzișului.

Polițiștii Biroului Rutier Cluj-Napoca au demarat o anchetă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs accidentul. Conducătorul auto a fost testat pentru consumul de alcool, iar rezultatul a fost negativ.

