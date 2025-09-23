INTERNE

Accident la ieșire din comuna Apahida

23 septembrie 20250 commentarii

Pompierii din cadrul Punctului de Lucru Jucu au intervenit marți, 23 septembrie 2025, la un accident rutier petrecut la ieșire din comuna Apahida spre comuna Jucu în care au fost implicate trei autovehicule, au anunțat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Cluj. „În accident au fost implicate un autocamion și două autoturisme, dintre care unul era răsturnat atunci când forțele noastre au ajuns la fața locului”, au arătat pompierii clujeni. Din fericire, nu au existat victime încarcerate, iar o femeie a primit îngrijiri medicale și a fost ulterior transportată la spital. La intervenție au luat parte o autospecială cu modul de descarcerare, o ambulanță SMURD și un echipaj SAJ. 

