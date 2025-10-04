EVENIMENT

Accident cu două victime la strada Traian Vuia din Cluj-Napoca

4 octombrie 2025

Două persoane au fost rănite într-un accident ce a avut loc sâmbătă dimineața pe strada Traian Vuia din municipiul Cluj-Napoca.
Pompierii au fost alertați în jurul orei 05.40, iar la fața locului au ajuns două autospeciale cu modul de descarcerare, o ambulanță SMURD de terapie intensivă mobilă și o ambulanță SAJ.. În accident au fost implicate un autoturism și o autoutilitară. Salvatorii au găsit în interiorul autorurismului un bărbat încarcerat, victima fiind extrasă în siguranță. Bărbatul, de aproximativ 60 de ani, a fost în permanență conștient și cooperant, fiind transportat la spital. Totodată, a mai fost transportat la spital un bărbat de aproximativ 60 de ani, conștient și cooperant.

