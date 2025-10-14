EVENIMENT

Accident cu două autocamioane pe autostrada A3 între Gilau și Turda

14 octombrie 20250 commentarii

Un accident rutier grav a avut loc în această dimineață pe Autostrada A3, pe sensul de mers Turda – Gilău, fiind implicate  două autocamioane. Pompierii din cadrul Detașamentului Turda au intervenit de urgență pentru a gestiona situația.

Conform primelor informații, unul dintre autocamioane s-a răsturnat, iar în interiorul cabinei se afla șoferul, rămas încarcerat. Echipele de descarcerare au acționat rapid și au reușit să extragă victima, un bărbat de aproximativ 35 de ani, în siguranță.

Bărbatul extras din cabina camionului răsturnat era conștient și cooperant și a fost preluat de echipajul medical.

Cel de-al doilea autocamion implicat în accident a suferit avarii minore, iar șoferul acestuia nu a necesitat îngrijiri medicale.

La fața locului au fost mobilizate două autospeciale cu modul de descarcerare și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ). Traficul în zonă a fost restricționat temporar.

