Academia Națională de Muzică Gheorghe-Dima, festivitate de deschidere în noul sediu. Dezvelirea sculpturii „Héritage”

29 septembrie 20250 commentarii

Festivitate de deschidere a anului universitar cu totul deosebită pentru studenții și profesorii de la Academia Națională de Muzică Gheorghe-Dima (ANMGD) din Cluj-Napoca. Evenimentul nu numai că a fost sărbătorit în noul sediu, dar a fost marcat și prin dezvelirea sculpturii simbol „Héritage”, în prezența creatorului ei, maestrul Liviu Mocan, a președintelui Academiei Române, prof. univ. dr. Ioan Aurel-Pop, și a rectorului ANMGD Cluj-Napoca, prof univ dr Vasile Jucan.

La dezvelirea monumentului, rectorul ANMGD Cluj-Napoca Vasile Jucan a declarat: „Simbolistica creată de sculptorul Liviu Mocan poartă în ea spiritul muzicii și al moștenirii pe care dorim să o lăsăm generațiilor viitoare. Așezată lângă Sala Heritage, spațiul cel mai reprezentativ al noului nostru campus, această lucrare va întregi simbolic legătura dintre ceea ce am primit și ceea ce lăsăm mai departe. Ea exprimă într-o formă vizibilă parcursul pe care Academia îl propune azi, o călătorie dinspre artă către identitate și universalitate, de la sunet la sine. Îi suntem recunoscători sculptorului Liviu Mocan că a dat viață acestei aspirații. Mulțumim, dragă maestre!

Dând formă inspirației

La rândul său, sculptorul Liviu Mocanu a dezvăluit simbolistica lucrării și echipa care l-a sprijinit în realizarea ei: „Am avut privilegiul de a-l avea în echipă pe domnul rector Vasile Jucan. Deciziile dânsului au fost extrem de importante pentru traseul pe care l-a urmat această lucrare. L-am avut de asemenea pe Daniel Pop, turnător în bronz excepțional. L-am avut pe Demostene Șofron. care prin relațiile pe care le-a creat a împins lucrurile mai departe. (…) Astfel prin intermediul lor, oamenii au intrat la mine în atelier. Iubiți studenți, la mine în atelier ați fost și voi. Când ne-am gândit la un simbol care să vă anime, să vă dea forță în etapa în care sunteți, am lucrat gândindu-ne la cele două temelii ale condiției de creator: imaginația și profesionalismul. Lucrarea în cadrul simbolului muzicii conține o partitură ce coboară. Este Rapsodia Română a lui George Enescu. Este inspirația care a primit-o și el și pe care o primim fiecare. Este ceva care vine de sus. Iar apoi dumneavoastră, asemenea lui Enescu, și asemenea oricărui creator, trebuie să dați o formă acestei inspirații, o sferă, o perfecțiune și asta se face cu știință. Știința o primiți aici în Academie. Învățați lucruri care vă ajută să dați o formă inspirației. (…) Iubiți studenți, vă doresc ca în aceste două domenii, ale inspirației și ale meșteșugului, să aveți putere de absorbție!”

Prezent la eveniment, criticul de artă Pavel Șușară a afirmat că asocierea muzicii cu sculptura nu este întâmplătoare, cu atât mai mult în cazul maestrului Liviu Mocan, fiindcă dintre toate artele muzica și sculptura au două dimensiuni ireductibile: „Muzica este una dintre cel mai puternice arte spațiale cu putință pentru că ea nu numai că acoperă un spațiu enorm, ci reverberează într-un spațiu de tip cosmic, care depășește capacitatea noastră de percepție. Iar maestrul Liviu Mocan, prin sculptura lui, include această vocație a muzicii, de a prinde formă, de a se încorpora, de a căpăta o dimensiune concretă și de multe ori la limita senzorialului. Criticul de artă a mai spus că fără să-și părăsească gândirea și viziunea sa, maestrul Liviu Mocan a oferit Academiei de Muzică din Cluj-Napoca o formă identitară, iar Academia i-a oferit sculptorului Liviu Mocanu, fără să-l constrângă, libertatea de a se exprima încă o dată. Folosind sunetul ca pe un mediu sculptat

Totodată, jurnalistul cultural Demostene Șofron a prezentat o serie de date din biografia sculptorului Liviu Mocan, menționând expoziția „E timpul prieteniei” organizată în urmă cu două săptămâni la Muzeul de Artă Cluj-Napoca. Aici maestrul Liviu Mocan a invitat să expună 77 de artiști vizuali, aducând un elogiu artei și prieteniei. În același context, a amintit expoziția „Scara lumii”, din anul 2015, din curtea Muzeului de Artă Cluj-Napoca, după care profesorul Cristian Bence-Muk a compus lucrarea „Scara / flashmob pentru 5 percuționiști și sculpturi metalice de Liviu Mocan”. Despre cele șaisprezece sculpturi de for public din oraș ale maestrului Liviu Mocan, ziaristul Demostene Șofron a afirmat că prin temele creștine și spirituale abordate acestea sunt prezențe ale dialogului cultural și estetic (tema viața în lucrările Poarta Vieții”, „Copacul Vieții”; despre semințe – „Sămânța verde”; cartea – „Cartea care te citește”, „Cinste cărții”, „Cuvântul s-a făcut trup; Iisus: „Decalog” „Mâinile lui Dzeu”; sacrificiu – „Stâlpi împușcați” etc). Despre lucrarea proaspăt dezvelită, jurnalistul clujean a declarat că maestrul Liviu Mocan folosește sunetul ca pe un mediu sculptat, o experiență unică prin care arta sunetului interacționează cu spațiul respectând principiile armoniei și al echilibrului.

Clujul muzical are de ce să fie mândru

La deschiderea anului universitar de la ANMGD, academicianul prof. univ. dr. Ioan Aurel-Pop a adus salutul Academiei Române, spunând profesorilor și studenților: „Clujul muzical are de ce să fie mândru, de la Gheorghe Dima până la Cornel Țăranu, membru al Academiei Române, a produs valori extraordinare în domeniul muzicii. Președintele Academiei Române a urat tuturor un an universitar spornit și plin de realizări.

În discursul său, rectorul ANMGD Vasile Jucan a declarat: „Astăzi deschidem anul universitar și odată cu el o casă nouă dedicată muzicii. Aceasta înseamnă un loc al întâlnirii între maeștri și discipoli, între artiști și public, între generații de studenți. Este un spațiul al educației, al creativității și al culturii”. Rectorul Vasile Jucan a spus studenților că au misiunea de a crea punți, de a prețui istoria și a iubi muzica: „Noi v-am dăruit o lume, o moștenire și un loc. De aici înainte este rândul vostru să le faceți să rodească, să crească, să înflorească. De aceea vă spun: Vivat, crescat, floreat!

Totodată, directorul general administrativ al ANMGD, Răzvan Bîțu, a prezentat istoricului noii construcții, iar evenimentul a continuat cu recitalul studenților și cadrelor didactice ANMGD.

Tia SÎRCA

