Abrudean vede partea plină a paharului de la Curtea Constituțională

25 septembrie 20250 commentarii

Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a afirmat, miercuri, după ce CCR a amânat deciziile în privinţa a patru proiecte din pachetul doi de măsuri de reformă asumate de Guvern, că trebuie văzută şi „partea plină a paharului, cât de mică o fi ea” cu reforma în domeniul autorităţilor autonome care a fost declarată constituţională, menţionând că acest „semnal” trebuie luat în considerare „cu toată seriozitatea”.

„Era bine să avem un verdict. (…) O să vedem pe 8 octombrie. (…) Să vedem şi partea plină a paharului, cât de mică o fi ea, cu reforma în domeniul autorităţilor autonome care produce nişte efecte, sigur că impactul bugetar poate că nu este unul considerabil, dar este vorba de semnalul care se dă aici şi care cred că trebuie să fie luat în considerare cu toată seriozitatea”, a transmis Abrudean, la Digi 24.

Potrivit acestuia, până la urmă, important este faptul că Guvernul Bolojan şi-a asumat aceste reforme în faţa Parlamentului, au fost şi moţiuni de cenzură care au fost respinse.

„Coaliţia merge mai departe, funcţionează, este stabilă, cu diferendele pe care le vedem, cu poziţiile exprimate, mai mult sau mai puţin benefice de către unii membri ai coaliţiei, dar stabilitatea coaliţiei se vede la vot, iar la vot până în prezent nu au fost rateuri”, a adăugat Mircea Abrudean.

Chestionat în legătură cu faptul că reformele asumate „ar bate pasul pe loc”, el a spus că acest lucru nu este din cauza Guvenului.

„Nu din cauza Guvernului sau a celor care le-au iniţiat. Până la urmă, ele au fost iniţiate de Guvern atât cât de repede s-a putut – vă reamintesc că am avut doar trei luni de zile de la învestirea acestui Guvern, timp în care s-au mobilizat cât de mult s-a putut resursele pentru a avea aceste pachete de reformă cât mai rapid. Sigur, a fost primul pachet care a venit cu taxe suplimentare şi pachetul doi care prevede totuşi nişte reaşezări în zona publică, nu a fost cum şi timp să se facă mai repede aceste lucruri. Important este că s-au făcut, au fost asumate în Parlament şi sperăm să şi producă efecte în cel mai scurt timp”, a explicat Abrudean.

În opinia sa, se discută prea mult despre demisia premierului Ilie Bolojan: „Cred că se discută prea mult despre asta. Premierul a afirmat de câteva ori în spaţiul public situaţia în care ia în calcul o astfel de posibilitate, respectiv atunci când programul de guvernare votat în coaliţie nu mai poate fi dus la îndeplinire. Cred că este o dovadă de asumare, responsabilitate, integritate pe care n-am mai văzut-o în ultimii ani la niciun premier, indiferent de unde a fost el”.

Preşedintele Senatului a susţinut că, în ceea ce priveşte reforma administraţiei locale, este despre a vrea sau nu să se realiza acest demers.

„Deci, este despre a vrea sau nu vrea să facem reformă, nu despre a da oameni afară, nu despre a căuta cifre, de a ne lega de numărul maxim de posturi prevăzut, de numărul din organigramă. Sunt administraţii locale care funcţionează eficient un număr mai mic de oameni şi sunt administraţii în aceleaşi condiţii, cu acelaşi număr de locuitori, cu aceeaşi suprafaţă, cu aceleaşi provocări care funcţionează cu număr aproape dublu de oameni. Despre asta e vorba: de echitate şi eficienţă. Vrem s-o facem sau nu vrem s-o facem şi sper să se întâmple cât mai repede şi toţi colegii din coaliţie cred că vor înţelege că este necesară această reformă, repet nu pentru a da oamenii afară, ci pentru a aduce le eficienţă şi echitate în sistemul administrativ”, a subliniat Mircea Abrudean.

Curtea Constituţională a României a amânat, miercuri, pentru 8 octombrie, sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie de Justiţie în legătură cu legea privind pensiile de serviciu ale magistraţilor, din pachetul doi de măsuri pentru care Guvernul şi-a asumat răspunderea în Parlament.

De asemenea, CCR a amânat până la aceeaşi dată şi sesizările depuse de partidele AUR, S.O.S. România şi POT împotriva a trei legi din acest pachet, respectiv legile privind domeniul sănătăţii, guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice şi privind stabilirea unor măsuri de redresare şi eficientizare a resurselor publice şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Pe de altă parte, Curtea Constituţională a respins obiecţia de neconstituţionalitate formulată la legea asumată de Guvern privind restructurarea şi eficientizarea activităţii ANRE, ASF şi ANCOM, declarând-o constituţională.

