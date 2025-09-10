POLITICĂ

Abrudean schimbă legea pentru Parcul Natural Apuseni

10 septembrie 20250 commentarii

Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a anunţat că va face demersuri pentru schimbarea legislaţiei astfel încât pădurile să fie protejate de atacul gândacului de scoarţă, copacii uscaţi fiind expuşi şi riscului de incendii.

„Mii de hectare de pădure se usucă în România şi nu se poate face nimic, din cauza unui vid legislativ. Practic, lemnul uscat nu poate fi tăiat, nu poate fi înlocuit cu puiet nou şi sănătos, dar nici dat în folosinţă oamenilor care au nevoie de ajutor pentru lemne, în gospodării, sau pentru exploatare. În schimb, în tot acest timp, se taie copaci sănătoşi. Parcul Natural Apuseni, situat în vestul României, are aproximativ 76 de mii de hectare, din care o suprafaţă de 40% este în judeţul Cluj, în 7 comune – Beliş, Călăţele, Mărgău, Mărişel, Râşca, Sâcuieu şi Poieni”, a transmis Abrudean, într-o postare pe Facebook.

El a sesizat că în acest moment, în aceste zone, mii de hectare de răşinoase sunt atacate de un dăunător – gândacul de scoarţă – şi s-au uscat, iar suprafeţele afectate continuă să se extindă rapid, iar copacii uscaţi sunt inclusiv expuşi riscului de incendii.

Potrivit preşedintelui Senatului, legislaţia actuală, Ordonanţa de urgenţă nr. 57 din 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, deşi modificată, este învechită şi nu reflectă nevoile actuale şi, mai mult chiar, în procesul de luare a deciziilor, consiliile locale, consiliile judeţene, dar şi proprietarii privaţi ai unor suprafeţe nu sunt consultaţi.

„Ce trebuie făcut pentru a salva pădurile României? Este nevoie de schimbarea legislaţiei. Termenele de aşteptare prevăzute în acest moment duc la depăşirea momentelor optime de intervenţie în vederea opririi şi diminuării focarelor infestate. Este necesară introducerea în legislaţie a emiterii cu rapiditate a avizelor pentru extragerea masei lemnoase infestate în timp util pentru ca noile generaţii de insecte să nu mai poată infesta arborii sănătoşi din proximitate. Ca preşedinte al Senatului şi senator ales de Cluj, voi face demersuri ca pădurile României să fie protejate şi să ne bucurăm de bogăţiile naturii, de o viaţă sănătoasă, de aer curat. Este nevoie de o legislaţie nouă şi actualizată cu situaţiile din zilele noastre”, a mai transmis preşedintele Senatului, Mircea Abrudean.

