POLITICĂ

Abrudean nădăjduiește o campanie curată la București

28 octombrie 20250 commentarii

Forurile de conducere ale PNL urmează formalizeze, în această săptămână, intrarea lui Ciprian Ciucu în cursa electorală pentru Primăria Capitalei, a informat, luni, preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, care şi-a exprimat speranţa ca în cadrul campaniei electorale să fie respectat acord informal din coaliţia de guvernare potrivit căruia nu vor fi atacuri între candidaţi.

„Acum, sigur că există un acord de informal în coaliţie că nu vor fi atacuri între candidaţi. Sper să fie respectat un astfel de acord, pentru că vedeţi că mai stabilim în coaliţie lucruri şi ulterior nu se respectă întotdeauna. Eu cred că trebuie să avem o campanie cât mai corectă, cât mai curată cu programe ale candidaţilor şi, până la urmă, să câştige cel care va fi votat de către bucureşteni. Îmi doresc, evident, să fie candidatul PNL”, a afirmat Abrudean.

Întrebat dacă va fi desemnat Ciprian Ciucu drept candidat al PNL în această săptămână, Mircea Abrudea a răspuns: „Eu cred că da, primul pas s-a făcut, bănuiesc că va fi formalizat de forurile de conducere şi vom avea un candidat, pentru că deja este foarte târziu şi trebuie să înceapă campania”.

„Cred în Ciprian Ciucu, cred că a demonstrat în Sectorul 6 şi cred că, până la urmă, oamenii aşteaptă rezultate, nu doar promisiuni. Aşa că are toate premisele să fie viitorul primar general al Bucureştiului, ne dorim foarte mult asta”, a transmis Abrudean.

Preşedintele PNL, premierul Ilie Bolojan, a informat duminică seara că organizaţia PNL Bucureşti l-a votat drept candidat la Primăria Capitalei pe Ciprian Ciucu.

Prim-vicepreşedintele PNL Ciprian Ciucu, primar al Sectorului 6, a precizat, luni, într-o postare pe Facebook, că nu a fost uşor să ia o decizie privind înscrierea în cursa electorală pentru Primăria Capitalei.

„Să ştiţi că nu a fost o decizie uşoară. Am stat mult şi am cântărit: unde pot avea un impact pozitiv mai mare. La Primăria Capitalei sau la Primăria Sectorului 6? Am întors decizia aceasta pe toate feţele”, a scris Ciucu.

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Mircea Abrudean avertizează că disputele politice pot bloca adoptarea bugetului pe 2026

Liberal clujean acuză USR de lipsă de asumare și responsabilitate

Vasile Dîncu: „PSD are nevoie de o nouă etapă – a competenței și a echilibrului între generații

Deputatul PSD Remus Lăpușan solicită încheierea capitolului privilegiilor

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.