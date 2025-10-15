SPORT

A reușit un hattrick și a fost transferat de U Cluj

15 octombrie 20250 commentarii

U Cluj a anunțat transferul atacantului nigerian Taiwo Qaudri. Jucătorul de 19 ani a evoluat deja sub comanda lui Ioan Ovidiu Sabău în amicalul recent cu ASA Tg. Mureș, în care a reușit un hattrick.

”Atacantul nigerian va putea evolua oficial în alb și negru doar după ce va obține viza de lungă ședere în România. Tânărul jucător s-a aflat sub observația staff-ului tehnic în ultimele săptămâni, evoluând în cele două meciuri amicale cu ASA Târgu Mureș. (…) În țara natală, noul atacant al Universității Cluj a fost legitimat la clubul Jimmy Football Academy. În sezonul 2024/2025, acesta a evoluat în Israel pentru echipa de tineret a celor de la Bnei Sakhnin FC”, au anunțat cei de la U Cluj.

