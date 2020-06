A decedat un fost mare baschetbalist clujean

EVENIMENT,SPORT Articol scris in BASCHET

A făcut istorie la Universitatea Cluj, fiind coechipier cu Mihai Albu, Horia Demian şi Matei Ruhring, dar a cochetat şi cu fotbalul, evoluând la CFR Cluj.

Fostul mare baschetbalist clujean Emeric Vizi a decedat, marţi seara, la vârsta de 84 de ani, a anunţat Federaţia Română de Baschet pe site-ul său oficial. Vizi “Imre” s-a născut pe 17 octombrie 1936 în satul Leghia a început să joace fotbal, în 1952, la CFR Cluj, dar un an mai târziu a trecut la baschet, jucând pentru Metalul Roşu. A fost elev al Liceului “Bathory Istvan”, iar in 1954 a fost admis la Facultatea de Matematică-Fizică din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca. Remarcat la meciurile regionale de baschet, Vizi a fost cooptat un an mai târziu la echipa Constructorul Cluj-Napoca, iar după numai un sezon a ajuns la nou-înfiinţata Ştiinţa-UMF Cluj-Napoca, din 1957 scriind istoria “U” alături de antrenorul Elemer Sarosi şi de foştii mari baschetbalişti Mihai Albu, Horia Demian, Matei Ruhrig sau Nicolae Viciu. A jucat pentru „U” până în 1975, an în care s-a decis să se retragă din baschet împreună cu regretatul căpitan Horia Demian. În 1959 a fost selecţionat în naţionala de seniori a României, participând la Campionatul European de la Istanbul alături de jucători consacraţi, precum Mihai Nedeff, Andrei Folbert, Armand Novacek, Alexandru Fodor, Emil Mimi Niculescu sau Grigore Costescu. Un moment memorabil al carierei s-a petrecut în anii 1960, când a evoluat într-un meci demonstrativ dintre o selecţionată clujeană şi o selecţionată americană, cu multe nume sonore din NBA, precum legendarii Bob Cousy, Oscar Robertson, Tom Heinsohn şi Bill Russell. Americanii s-au impus cu 117-75, dar Vizi a marcat 24 de puncte, având o evoluţie foarte apreciată.

După retragere, Vizi s-a dedicat învăţământului şi a fost profesor la Şcoala „Apáczai Csere János” iar din 1980 la Liceul „Báthory István”.

Cristian FOCŞANU