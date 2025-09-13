EXTERNE

În loc ca America să își plece steagurile pentru comemorarea a 24 de ani de la tragedia din 11 septembrie, doliul național a fost confiscat de asasinarea lui Charlie Kirk, membru în cercul intim al lui Donald Trump, ucis miercuri de un lunetist în Utah. Memoria unei traume colective a fost eclipsată de transformarea unei figuri politice contemporane într-un martir, astfel încât să servească strategiei de cosolidare a puterii președintelui Trump și a mișcării MAGA.
Cele două evenimente tragice au puține asemănări, însă se pot completa prin consecințe. Succesiunea de decizii greșite declanșată de trauma de la 11 septembrie a declasat SUA din poziția de lider moral, dacă nu și politic, al lumii. Moartea prin împușcare a lui Charlie Kirk, victima unui lunetist care a țintit la cap, asemenea atentatorului la viața lui Donald Trump din Butler, Pennsylvania, poate adânci declinul acestei națiuni odinioară glorioase.

Asasinatul din 10 septembrie și reacțiile lui Donald Trump și ale anturajului acestuia întăresc temerile că tendințele divizive și autoritare ale liderului american se pot accentua, iar lumea s-ar putea confrunta cu cel mai de temut scenariu — o Americă aservită unei clici totalitare.

Charlie Kirk era mai mult decât autodidactul talentat care galvaniza publicul în adunări și pe rețelele sociale, interpretând cu pasiune cele mai grotești partituri ale temei MAGA. El era liderul de facto al organizației de tineret a mișcării, omul căruia președintele Donald Trump i-a mulțumit în mod repetat pentru contribuția la realegere. „Le datorez lui Charlie și TikTok o mare parte din succesul meu”, declara președintele la o reuniune a organizației Turning Point Action (Punctul de Cotitură), condusă de Kirk.

Stabilit la Mar-a-Lago imediat după victoria în alegeri, Charlie Kirk, bun prieten al lui Donald Jr., a condus un comitet informal de verificare a loialității față de Trump a pretendenților la posturi în administrația prezidențială. Chiar și simple dezaprobări, exprimate neglijent, la adresa liderului mișcării au fost suficiente pentru excludere de pe listă — mai puțin în ce-l privește pe JD Vance, convertit în întregime doctrinei după ce, în trecut, l-a asemuit în public pe Donald Trump cu Adolf Hitler.

Potrivit jurnaliștilor de la New York Times, Kirk a avut un rol esențial în nominalizarea a doi dintre cei mai radicali membri ai administrației prezidențiale: vicepreședintele Vance și secretarul apărării, Pete Hegseth.

În momentul morții, Kirk se afla în turneu pentru a ridica moralul bazei de tineret a mișcării, într-un context în care Donald Trump se confruntă cu una dintre cele mai scăzute cote de popularitate la început de mandat din istoria țării.

Reacția lui Donald Trump după asasinarea lui Charlie Kirk urmează același tipar ca și în cazul tentativei de asasinat asupra sa, când și-a transformat supraviețuirea într-un moment de emoție colectivă și într-un argument cu conotații mistice pentru propria legitimitate politică. Decretarea celor trei zile de doliu național și portretizarea lui Kirk drept martir al luptei împotriva stângii woke servesc drept pretext pentru întărirea controlului asupra Partidului Republican prin loialiștii MAGA. Legătura personală a lui Kirk cu familia prezidențială întărește și mai mult legitimitatea morală revendicată de Trump, oferind baza pentru o strategie de stigmatizare a criticilor din propriul partid, de dezumanizare a opoziției și pregătirea terenului pentru revoluția visată de Kirk și alți ideologi MAGA, menită să submineze ordinea constituțională a Statelor Unite.

Așa cum asasinarea lui Martin Luther King — pe care Kirk îl disprețuia — a dat avânt mișcării pentru drepturile civile (pe care, de asemenea, o disprețuia), tot așa moartea pupilului președintelui Trump încurajează contracultura MAGA.

Am început să îmi dau seama că ceea ce se petrecea semăna cu o revoluție culturală desfășurată în reluare”, spunea Kirk la începuturile sale ca propagandist în siajul MAGA. „Ideea era clară: pentru ca ceva nou să ia naștere, cultura existentă trebuia arsă din temelii. Cred că aceasta e o interpretare destul de obiectivă a viziunii oamenilor.”

Ulterior, Charlie Kirk a îmbarcat șase autocare cu adepți care aveau să ia cu asalt Capitoliul, convinși — asemenea propagandistului — că alegerile din 2020 au fost fraudate.

O Americă aflată sub controlul totalitar al contraculturii MAGA reprezintă cel mai nefast scenariu pentru adepții unei construcții raționale a lumii. Se știe că fanaticii nu se ridică atât împotriva celor de altă credință, cât mai ales împotriva celor care resping monopolul oricărei credințe. Se vede deja cu ce fel de oameni preferă Donald Trump să dialogheze; dacă va avea întreaga putere, va încerca să elimine orice interlocutor incomod.

Dacă Europa se teme de Putin, cu atât mai mult ar trebui să privească spre o Americă condusă de MAGA, unde totul poate fi subordonat relațiilor de putere și unei ideologii care rescrie legile și criteriile prin care se definesc adevărul, libertatea și demnitatea umană.

Caius Chiorean

