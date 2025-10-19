EDUCAȚIE

80 de ani de la înființarea Liceului Greco-Catolic „Inochentie Micu”

19 octombrie 20250 commentarii

În perioada 20-24 octombrie 2025, Liceul Greco-Catolic „Inochentie Micu” din Cluj-Napoca celebrează Zilele Școlii, marcând totodată 80 de ani de la inaugurarea liceului – un moment de recunoștință și reflecție asupra unei istorii care a împletit mereu credința, educația și cultura. Fondat în anul 1945, la inițiativa Episcopului Iuliu Hossu, cel care avea să devină mai târziu Cardinal și Martir al credinței, liceul a fost conceput ca o „vatră de foc sacru și un izvor de lumină sfântă” pentru tinerii din Cluj și din întreaga Transilvanie. De-a lungul deceniilor, școala a traversat perioade de persecuție, renaștere și modernizare, păstrând mereu vie misiunea sa fondatoare: formarea integrală a omului – a minții, inimii și caracterului.

Sărbătoarea celor 80 de ani este o mărturie vie a continuității unei misiuni născute din credință. Liceul nostru rămâne un loc în care se cultivă nu doar cunoașterea, ci și caracterul, empatia și curajul de a fi lumină în lume”, a declarat prof. dr. Simona Georgiana Gruian, directorul liceului.

Momentul central al săptămânii aniversare va fi Medalionul Festiv, dedicat celor 80 de ani de la inaugurarea Liceului Greco-Catolic „Inochentie Micu”, care va avea loc luni, 20 octombrie 2025, ora 16:30, în Auditorium Maximum, Universitatea Babeș-Bolyai (Str. Mihail Kogălniceanu nr. 5). Evenimentul va reuni profesori, elevi, absolvenți, reprezentanți ai Bisericii și ai mediului academic, precum și invitați de onoare din instituțiile partenere locale și naționale. Sunt așteptați cu drag toți foștii elevi ai liceului, care au făcut parte, de-a lungul anilor, din istoria și sufletul acestei școli. Programul va include Momente artistice susținute de elevii școlii și Corul „Vox Lucis”, discursuri și acordarea de diplome, precum și lansarea oficială a Curriculumului educațional „Educația pentru valori cardinale”, un program de formare dedicat tinerilor, inspirat din viața și spiritualitatea Fericitului Cardinal Iuliu Hossu.

20-24 octombrie – O Săptămână Altfel dedicată formării și bucuriei

Programul „Zilelor Școlii” se adresează în mod special elevilor și îmbină activități educative, culturale și spirituale menite să-i ajute să descopere valorile care definesc identitatea și spiritul acestei instituții. Săptămâna începe luni, 20 octombrie cu Cupa „Iuliu Hossu” – Campionatul de șah, coordonat de prof. Septimiu Secherneș, în parteneriat cu Asociația Județeană de Șah Cluj. Competiția, aflată la prima sa ediție, își propune să devină o tradiție anuală a „Zilelor Școlii”, aducând împreună elevi pasionați de strategie, echilibru și gândire logică. Jocul de șah are, în acest context, o semnificație aparte, amintind de reflecțiile Fericitului Cardinal Iuliu Hossu din anii de formare: „când eram la liceu, jucam și eu șah, dar și atunci m-am lăsat, căci mă distrăgea de la studiu și, când citeam în carte, vedeam caii sărind pe pagini. Ca și copii, elevi în vacanță, jucam noi, frații; atunci se nășteau discuții animate, așa că scumpa mamă, în dragostea pentru noi, pentru a salva pacea, s-a văzut silită să scoată unealta de sminteală și într-o bună zi a fost cu neputință să se afle cutia cu figurile de șah; aceasta atunci, la Milașul Mare, la scumpa casă părintească; pacea a fost salvată și șahul uitat..” (Fericitul Cardinal Iuliu Hossu, „Memorii”)

Marți, 21 octombrie este programată întâlnirea „Iuliu Hossu și puterea valorilor”, susținută de Codruța Fernea, care va aduce elevilor în atenție modelul de viață al Fericitului Cardinal Iuliu Hossu – un exemplu de curaj, integritate și credință activă în istorie. Urmează conferința „Credința în mediul digital”, susținută de diacon Mihai Șona, care invită tinerii să reflecteze asupra modului în care pot rămâne ancorați în valorile creștine într-un univers online dominat de imagine, viteză și superficialitate. Miercuri, 22 octombrie va fi o zi dedicată formării interioare și educației pentru discernământ. În cadrul atelierului „Construiește pe stâncă: valori durabile în viața tânărului”, Raluca Iștoan îi provoacă pe elevi să descopere ce înseamnă să-ți clădești viața pe principii stabile și autentice. În paralel, prof. dr. Simona Gruian va susține activitatea „Puterea cuvintelor: cum ne exprimăm credința prin scris”, o reflecție asupra limbajului și a responsabilității comunicării, ca formă de mărturisire și de exprimare a binelui.

Va urma joi, 23 octombrie, o zi este în care elevii vor avea ocazia de a descoperi valoarea relațiilor și a implicării, în spiritul comunității și al solidarității creștine. Atelierul „Invitație la asertivitate”, coordonat de psih. Adina Burui și psih. Alexandra Suciu (Psiho Kids), îi ajută pe elevi să descopere cum pot comunica autentic, respectându-se pe ei înșiși și pe ceilalți. În continuare, tinerii responsabili de la ASTRU Cluj conduc întâlnirea „Voluntariatul – mâini care ajută, inimi care inspiră”, o ocazie de a reflecta asupra modului în care faptele mici pot aduce lumină în viețile celor din jur. Săptămâna se încheie vineri, 24 octombrie într-o notă de entuziasm și creativitate, prin două activități dedicate autodescoperirii și expresiei artistice. Atelierul „Invitație la autenticitate – Fii tu pe drumul tău!”, susținut de psih. Ioana Radu și psih. Alexandra Suciu (Psiho Kids), oferă elevilor un spațiu de reflecție asupra identității personale și a valorilor care dau sens vieții. În paralel, grupul ZILEOS va coordona un atelier de muzică și percuție, în care ritmul, bucuria și colaborarea devin instrumente de învățare și comuniune.

Prin aceste activități, «Zilele Școlii» devin mai mult decât o tradiție anuală – o experiență comunitară de creștere, în care elevii sunt chemați să redescopere frumusețea educației trăite cu sens, bucurie și speranță. «Zilele Școlii» în contextul celor 80 de ani de la inaugurarea Liceului Greco-Catolic „Inochentie Micu” ne invită să prețuim moștenirea Fericitului Cardinal Iuliu Hossu care continuă să inspire generațiile prezente. Într-o lume aflată într-o continuă schimbare, Liceul rămâne un reper al educației în spirit creștin – un loc în care cunoașterea se unește cu formarea caracterului, iar bucuria de a învăța devine drum de creștere în înțelepciune, iubire și speranță”, a adăugat prof. dr. Simona Georgiana Gruian.

