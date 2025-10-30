EVENIMENT

7000 de spectatori la Festivalul „TINEREȚE”

30 octombrie 20250 commentarii

Folclorul umple BT Arena

 

BT Arena a fost centrul bucuriei și al autenticității românești, găzduind Festivalul Folcloric „TINEREȚE”, inițiat de artista Oana Bozga-Pintea. Evenimentul a adus pe aceeași scenă artiști consacrați și tineri interpreți, oferind publicului o seară de neuitat, plină de emoție, tradiție și energie.

Peste 7.000 de spectatori au umplut Sala Polivalentă, participând la o adevărată sărbătoare a muzicii și culturii populare românești. Andreea Marin a fost gazda serii, adăugând eleganță și farmec spectacolului.

Pe scenă au urcat nume îndrăgite ale folclorului românesc, printre care: Andreea Voica, Sava Negrean Brudașcu, Ionuț Fulea, Deți Iuga, Paula Hriscu, Ion Paladi, Nicolae Botgros, Maria și Mihai Nemeș, acompaniați de Orchestra „TINEREȚE”, condusă de dirijorul Ovidiu Barteș.

Festivalul a fost îmbogățit și de momente coregrafice spectaculoase, oferite de Ansamblul Folcloric „Cindrelul – Junii Sibiului” și Ansamblul Folcloric Studențesc „Mărțișorul”, care au adus culoare, energie și autenticitate serii.

„Toate aplauzele sunt pentru Oana. Ea a reușit să ne adune pe toți, artiști și public, într-un spectacol extraordinar. O felicit pentru curajul și pasiunea cu care a făcut posibil acest proiect de suflet”, a declarat Ionuț Fulea.

La final, energia tinereții a fost completată de trupa Zdob și Zdub, care împreună cu Oana Bozga-Pintea a oferit un moment vibrant, apreciat de întreaga sală.

Oana Bozga-Pintea și-a demonstrat versatilitatea artistică, interpretând de la folclor autentic la momente moderne și impresionând publicul prin schimbări de ținute elegante, fiecare reflectând rafinamentul său scenic.

Artista a mărturisit emoționată: „Am simțit că timpul s-a oprit în loc. Am trăit fiecare clipă cu recunoștință și bucurie, iar energia publicului a fost incredibilă. Cred că temelia unui artist este publicul, iar în seara aceasta am simțit o dragoste cum nu am mai simțit de când cânt. Vă mulțumesc din suflet!”

Festivalul Folcloric „TINEREȚE” s-a dovedit a fi mai mult decât un concert – o celebrare a identității românești, a unității și a tinereții fără vârstă, aducând împreună generații întregi în jurul valorilor autentice ale muzicii populare.

 

