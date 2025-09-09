EXTERNE

57 de arestări în timpul unui marş în memoria victimelor dictaturii lui Pinochet

9 septembrie 20250 commentarii

 

Cel puţin 57 de persoane au fost arestate în timpul unor confruntări cu poliţia duminică în Santiago de Chile, în timpul marşului anual în memoria victimelor dictaturii lui Augusto Pinochet (1973-1990), a raportat poliţia chiliană, informează AFP.

Marşul a avut loc cu câteva zile înainte ca în Chile să se marcheze 52 de ani de la lovitura de stat condusă de Augusto Pinochet pe 11 septembrie 1973, care a răsturnat guvernul de atunci condus de socialistul Salvador Allende.

Circa 2.000 de manifestanţi s-au adunat în jurul palatului prezidenţial din La Moneda, în centrul capitalei chiliene, şi au mărşăluit apoi spre Cimitirul general, situat la circa 4 kilometri mai în nord.

„După diferite incidente pe parcursul marşului, au fost arestate 57 de persoane (dintre care 11 adolescenţi)”, a informat poliţia pe reţelele sociale, fără a anunţa existenţa unor răniţi.

Aceste persoane au fost arestate pentru delicte precum fabricarea şi lansarea de obiecte incendiare, perturbarea ordinii publice, distrugeri şi deţinere de armă albă.

„Ţara nu are memorie. Trebuie să creăm această memorie, pentru că (…) negaţionismul este foarte ancorat” în societatea chiliană, a declarat pentru AFP în timpul marşului Ana Maria Carrero, o femeie de 68 de ani, al cărei tată Manuel Antonio şi frate Ivan Sergio sunt în continuare daţi dispăruţi.

Dictatura din Chile a făcut circa 3.200 de victime, morţi sau dispăruţi.

 

