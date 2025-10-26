Actualitate

52 de abateri la regimul rutier, descoperite de polițiști la Turda 

26 octombrie 20250 commentarii

Un număr de 60 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 26.000 lei, dintre care 52 pentru abateri la regimul rutier, au fost aplicate în data de 25 octombrie 2025, în intervalul orar 22:00 – 01:00, în municipiul Turda, în urma unei acțiuni ample a polițiștilor din cadrul Poliției municipiului Turda, cu sprijinul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, Inspectoratului Județean de Jandarmi Cluj, Agenției Naționale de Administrare Fiscală – Direcția Generală Antifraudă, precum și al Comisariatului Regional pentru Protecția Consumatorilor Regiunea Nord-Vest (Cluj), au anunțat reprezentanții IPJ Cluj, într-un comunicat. 

Activitățile au avut ca scop creșterea gradului de siguranță rutieră, prevenirea accidentelor de circulație generate de nerespectarea normelor legale de către conducătorii auto și pietoni, menținerea ordinii și liniștii publice, precum și verificarea respectării legislației economice în domeniul comerțului și alimentației publice.

„Pe parcursul acțiunii, polițiștii au legitimat peste 80 de persoane și au controlat aproximativ 70 de autovehicule, fiind efectuate 27 de testări cu aparatul etilotest. Totodată, au fost verificați agenți economici și persoane fizice autorizate, fiind dispusă o măsură complementară de oprire temporară a activității. În urma activităților, au fost aplicate 60 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 26.000 lei, dintre care 52 pentru abateri la regimul rutier, fiind reținute cinci certificate de înmatriculare. În urma controalelor efectuate de reprezentanții instituțiilor partenere, la o unitate comercială din municipiul Turda, care desfășura activități de tip restaurant, au fost constatate nereguli privind utilizarea caselor de marcat și respectarea normelor de protecție a consumatorilor. În consecință, reprezentanții ANAF au aplicat o sancțiune contravențională în valoare de 35.000 de lei, conform O.U.G. nr. 28/1999, iar Comisariatul Regional pentru Protecția Consumatorilor Cluj a aplicat o sancțiune contravențională de 26.000 de lei, dispunând totodată oprirea temporară a prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor constatate.”, se arată în comunicatul polițiștilor. 

 

T.S.

sursă foto: IPJ Cluj

