EVENIMENT

50 de elevi au beneficiat de consultații oftalmologice gratuite

12 noiembrie 20250 commentarii

„Lumina prin ochii copiilor” a ajuns la Ciucea

Un număr de 50 de elevi de la școala din Ciucea au avut parte de o zi specială dedicată sănătății vederii. Aceștia au beneficiat de consultații oftalmologice gratuite în cadrul proiectului social „𝐋𝐮𝐦𝐢𝐧𝐚 𝐩𝐫𝐢𝐧 𝐨𝐜𝐡𝐢𝐢 𝐜𝐨𝐩𝐢𝐢𝐥𝐨𝐫”, o inițiativă a asociației Active Hub, menită să aducă îngrijire medicală de specialitate direct în comunitățile unde accesul este limitat.

Consultațiile au fost realizate de dr. Alina Iuga și o echipă de medici rezidenți de la Universitatea de Medicină și Farmacie (UMF) „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca.

Pentru o parte dintre copii, această acțiune a reprezentat prima interacțiune cu un medic oftalmolog. În urma examinării, s-a constatat că 10 dintre elevi vor avea nevoie de ochelari pentru a vedea lumea mai clar.

„A fost o ocazie emoționantă să privim copiii în ochi, la propriu, și să le oferim sprijinul necesar. Ne bucurăm că putem aduce un strop de lumină acolo unde contează cel mai mult — în ochii și încurajările copiilor care descoperă lumea zi de zi. Este esențial să învățăm cu toții să avem grijă de sănătatea ochilor, începând de la vârste mici,” a transmis Flaviu Garbo, președintele Active Hub.

Proiectul „Lumina prin ochii copiilor” subliniază importanța prevenției și a controalelor periodice, asigurând că elevii pot beneficia de o vedere optimă, foarte importantă pentru procesul de învățare.

Asociația Active Hub își continuă misiunea și păstrează deschis apelul către alte unități de învățământ care doresc să le ofere elevilor lor consultații oftalmologice gratuite. Astfel, asociația oferă: Consultații oftalmologice complete, realizate de medici specialiști; Procedură integral gratuită pentru școală și elevi; Ochelari gratuiți oferiți celor care au nevoie, realizați pe bază de rețetă personalizată

Școlile interesate să găzduiască o sesiune medicală sunt invitate să contacteze reprezentanții Asociației Active Hub pentru a stabili detaliile și programarea.

Asociația Active Hub este o organizație non-guvernamentală, cu sediul în Cluj-Napoca, dedicată inițiativelor sociale și comunitare, care au un impact pozitiv în viața oamenilor. Proiectul „Lumina prin Ochii Copiilor” reflectă angajamentul asociației față de sănătatea și bunăstarea copiilor.

HINT

Școlile interesate să găzduiască o sesiune medicală sunt invitate să contacteze reprezentanții Asociației Active Hub pentru a stabili detaliile și programarea.

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Complot. România şi Ucraina dezmint acuzaţiile Moscovei

Noul Arhiepiscop Major al Bisericii Greco-Catolice va fi întronizat în 15 noiembrie

Lansarea campaniei „Condu atent, responsabil și în siguranță” la Cluj-Napoca

Ioan Aurel Pop protestează față de demersul de desființare a Institutului Naţional al Patrimoniului

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.