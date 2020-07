Artiști în vremea pandemiei

”De aici vă judecă vii și morții” la ”Masca cu flori” cu Vera Dan

În peisajul artistic clujean și nu numai,Vera Dan ocupă un loc aparte. Pictează de la vârsta de 11 ani. A absolvit Liceul de Artă “Romulus Ladea” din Cluj-Napoca, apoi, cu “Mágna Cum Láude”, Universitatea de Arte si Design “Ion Andreescu” Cluj-Napoca. A lucrat cu maeștri Aurel Ciupe, Maria Ciupe, Cseh Gustav, Ioan Rusu și Toth Ileana. S-a făcut cunoscută și ca inovator în tehnica picturală, obținând un brevet înregistrat la OSIM – “Pictură pe pănuși de porumb”. Activitatea expozițională înseamnă colective si personale la Cluj-Napoca, Târgu Mureș, Baia Mare și Bucuresti. De asemenea, are lucrări în coelcții particulare din România, Olanda, Brazilia, Ungaria, Germania, Belgia, Statele Unite, Rusia… Are lucrări expuse la galerii de artă din țară și din străinătate, printre care figurează Cluj-Napoca, Baia-Mare, Satu Mare, Târgu Mureș, București, Brașov, Budapesta, New-York…

Am stat de vorbă de foarte multe ori. De foarte multe ori am avut prilejul să scriu despre arta D-sale, să-i vernisez personalele. I-am adresat invitația de a fi parte din proiectul Artiști în vremea pandemiei. A răspuns imediat, rândurile primite fiind în ton cu timpurile aspre pe care le traversăm. Plusul? A venit din lucrările trimise, cu aceeași generozitate pentru care îi și mulțumim.

Demostene Șofron

”Vreau să-ți mulțumesc pentru invitația la acest proiect… Pandemia, pe mine sincer, nu m-a prea afectat, eu sunt om care respect regulile, în general, mă pot adapta,… Ultima expoziție colectivă am avut-o pe 9 martie, la Galeria Derzelas, de pe strada Republicii 14,…Paiațe….a fost un fel de carnaval.. apoi….. a urmat izolarea,.. Pentru mine a însemnat… tabără de creație la domiciliu,,, am lucrat mult, dar se putea mai mult.. sigur că am trăit din plin evenimentele ultimelor luni, perioadele care se succedau…,nu poți fi imun. În primul rând au fost sărbătorile Pascale, le-am marcat printr-o lucrare, „De aici vă judecă viii și morții”… Sigur am trăit din plin atmosfera de reculegere, îndemnul la smerenie, de aici și un alt imbold de a ne ruga mai mult, de a privi cerul, a fost un aer de curățire, de iertare… Apoi au urmat lucrurile crude, sute de morți, de bolnavi, medici epuizați, dezorientați, altă temă tristă, priveam la știri, șiiiii… lucrarea „Masca cu flori”…, elogiu cadrelor medicale (medici, asistente, ambulațieri, infirmieri). Îmi venea să-i îmbrățișez pe toți (dormeau pe scaune, pe jos)…, tuturor o floare. Apoi sigur am avut timp de meditații în urma cărora s-au născut lucrările:”Buletin de știri”, „Nu striviți corola de minuni a lumii”,”Suflată de vânt”, „Vintage”, acestea având un mesaj mult mai profund. Trebuie să recunosc că această perioadă de izolare m-a marcat, dar, nu într-un. mod simptomatic, fizic, m-a provocat,… poți mai mult (ai TIMP), folosește-l, pot spune că nu m-am plictisit deloc, comunicam cu prietenii, ne trimiteam imagini…, am și citit…, apoi au urmat teme vesele. M-am gândit de multe ori că am stat destul crispați și mi-am dat drumul. Veselie, flori, culori, peisaje. A fost relaxarea (dată de cei de sus, politicienii zilei)… Trăim într-un spațiu dat, nu putem trăi într-o bulă, multe chestii aleatorii ne influențează vrem nu vrem, apoi, sigur că printre altele am pus deoparte un proiect pentru la toamnă. Pregătesc o temă pentru o expoziție,.. Am început deja seria de lucrări. Acum, pot spune că această perioadă (mulțumesc lui Dumnezeu că ne-a ferit de rele,) m-a băgat în… priză și îmi doresc ca în proxima expoziție să vă ofer plăcute surprize. Semne ale ZEN-ului, pace și energie pozitivă în toată această perioadă”,