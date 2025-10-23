INTERNE

21 de porci, salvați din fața flăcărilor de pompierii clujeni

23 octombrie 20250 commentarii

Pompierii din cadrul Detașamentului Dej au intervenit joi, 23 octombrie 2025, pentru a stinge un incendiu izbucnit într-o gospodărie din localitatea Hășdate, au informat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Avram Inacu” al județului Cluj. Pompierii au salvat din fața flăcărilor 21 de porci, o anexă și casa de locuit.  

Citând aceeași sursă, apelul de urgență a venit în jurul orei 12.35, iar la fața locului a fost trimis imediat echipajul de la Punctul de Lucru Gherla, respectiv Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Gherla. Concomitent, forțele au fost suplimentare cu o autospecială de stingere de la Detașamentul Dej „Incendiul s-a manifestat la o anexă gospădărească, folosită drept grajd, pe o suprafață de aproximativ 80 de metri pătrați. Prin intervenția rapidă, pompierii au reușit să salveze 21 de porci, care se aflau în adăposturile pentru animale”, au transmis pompierii clujeni. De asemenea, forțele pompierilor au protejat o altă anexă gospodărească situată în apropiere, dar și casa de locuit, evitând ca focul să ajungă la mai mulți baloți de fân. În urma incendiului au ars aproximativ două tone de fân depozitate în interior. Cel mai probabil, incendiul a izbucnit din cauza unei improvizații electrice.

T.S.

sursă foto: ISU Cluj

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Incendiu la o casă de pe strada Iancu Jianu, două persoane evacuate

Motivele care au stat la baza deciziei CCR privind respingerea Legii pensiilor speciale

Incendiu la un apartament din Aghireșu-Fabrici. Trei persoane s-au autoevacuat

Bărbat reținut, în urma unui conflict pe o strada din Cluj-Napoca

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.