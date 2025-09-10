Actualitate

2024, cel mai bogat an din istoria partidelor politice

10 septembrie 20250 commentarii

Expert Forum: Doi clujeni între marii finanțatori

Organizația Expert Forum (EFOR) a publicat un raport amplu privind finanțarea partidelor politice în 2024, descris de analiști ca fiind „cel mai bogat an din istoria formațiunilor politice”. Conform datelor, partidele au beneficiat de subvenții și rambursări de campanie care au depășit un miliard de lei, bani proveniți din fonduri publice, dar și de contribuții private consistente – cotizații, donații și împrumuturi.

EFOR arată că partidele s-au bazat masiv pe finanțări private, pe care le-au combinat cu subvențiile pentru a obține rambursări din bani publici. În total, veniturile partidelor în 2024 s-au ridicat la aproximativ 957 milioane lei, iar cheltuielile la peste 1,1 miliarde lei. Din această sumă, 382 milioane lei provin din subvenții de la stat.

PSD a raportat venituri de 353 milioane lei, fiind principalul beneficiar, iar numai din împrumuturi a atras peste 100 de milioane de lei.

Raportul arată o creștere semnificativă și a veniturilor comparativ cu anii anteriori, în special din cotizații și împrumuturi. Datele relevă o tendință importantă: revenirea donațiilor și împrumuturilor de la persoane juridice, fenomen estompat în ultimii ani.

Cotizații la nivel record

Cele mai mari sume obținute prin cotizații au fost înregistrate de PSD și PNL. Social-democrații au strâns 22 de milioane de lei (din care 1,25 milioane sub plafonul de 10 salarii minime brute), iar liberalii au raportat 14 milioane de lei. Chiar dacă în anii anteriori au existat cotizații individuale mai mari, nivelul total din 2024 este cel mai ridicat de până acum.

Donații și împrumuturi

La capitolul donații, USR și PNL au avut cele mai bune rezultate. Însă la împrumuturi, PSD s-a detașat clar: 47 de milioane de lei din credite peste 100 de salarii minime brute și încă 19,7 milioane din împrumuturi mai mici, sub 330.000 de lei.

Un element notabil este revenirea în forță a donațiilor și împrumuturilor de la persoane juridice. PSD a atras 3,2 milioane de lei din donații mari de la firme — comparativ cu 1,1 milioane în 2014 și 5 milioane în 2008 — precum și 37 de milioane de lei sub formă de împrumuturi. PNL a urmat o traiectorie similară, cu 2,6 milioane de lei primiți în 2023 de la companii. În schimb, USR nu a raportat venituri de acest tip.

Liberalii au declarat sume reduse la capitolul împrumuturi: un singur credit de 500.000 de lei de la o persoană juridică, 450.000 de lei de la o persoană fizică și alte 531.562 de lei. Potrivit raportului, cifrele ar putea fi explicate prin dificultățile financiare ale partidului, mai ales în a doua jumătate a anului. Interesant este că majoritatea fondurilor atrase provin din organizația Constanța.

Rareș Bogdan și Neluțu Varga, între marii finanțatori

Printre cei mai importanți finanțatori ai PSD se numără oameni de afaceri precum Jean și Ana Maria Sasu (3,7 milioane lei), Alexandru și Ana Maria Besciu (3,2 milioane lei), familia Moise (prin Redpoint Management Solutions și Elite Architectural Design) sau persoane conectate cu grupuri de interese economice din Constanța. Nelu Varga, finanțatorul clubului de fotbal CFR Cluj, a împrumutat partidul cu 500.000 de lei. PNL a raportat împrumuturi interne între lideri de partid, cu nume precum Alexandru Muraru și Cristian Bușoi. Europarlamentarul clujean Rareș Bogdan a împrumutat PNL cu 2.239.230 lei.

Finanțările PUSL sunt puternic legate de familia Voiculescu și firme din portofoliul acesteia.

Ca o curiozitate, să amintim că și clubul de fotbal FCSB, deținut în acte de fiica lui Gigi Becali, a împrumutat PSD cu 1,500.000 de lei. Clubul bucureștean a împrumutat și AUR cu 500.000 de lei.

Cum se întorc banii

Raportul confirmă schimbări majore în modul în care partidele își finanțează activitatea, marcând atât o dependență crescută de cotizațiile membrilor, cât și o reapariție a sprijinului financiar din partea companiilor, concluzionează Expert Forum.

EFOR avertizează că verificarea originii fondurilor rămâne superficială, iar în unele cazuri apar finanțatori care donează sume mult peste ceea ce ar putea justifica din declarațiile de avere. De asemenea, firme fără activitate economică relevantă au împrumutat partidele cu sume de milioane, ceea ce ridică suspiciuni privind legalitatea și transparența finanțării politice.

„Problema nu este doar legalitatea tranzacțiilor, ci și întrebarea de ce firme sau persoane fără legături clare cu partidele au fost atât de generoase într-un an electoral. În multe cazuri, banii revin apoi la aceleași entități, prin contracte finanțate din subvenții sau cheltuieli de campanie”, se arată în raport.

HINT

Nelu Varga, finanțatorul clubului de fotbal CFR Cluj, a împrumutat PSD cu 500.000 de lei, în timp ce europarlamentarul Rareș Bogdan a împrumutat PNL cu 2.239.230 lei.

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Bolojan, contrazis de purtătoarea de cuvânt

Abrudean schimbă legea pentru Parcul Natural Apuseni

Trasee turistice și de escaladă refăcute de către salvamontiștii clujeni

Impactul Legii Bolojan asupra educației: efecte minime asupra bugetului, dar mari asupra școlilor

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.