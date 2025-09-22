ECONOMIE

147 de tone de articole textile colectate în acest an la Cluj

22 septembrie 20250 commentarii

Autorităţile locale din mai multe judeţe au reuşit să pună în funcţiune o infrastructură pentru colectarea separată a deşeurilor textile, care vor ajunge fie la reciclare, fie vor fi refolosite.

Dacă la început, în anumite localităţi, această activitate o făceau unele organizaţii non-guvernamentale, ulterior s-au implicat autorităţile locale, mai ales în contextul în care, de la 1 ianuarie 2025, colectarea separată a deşeurilor textile a devenit obligatorie, potrivit unei directive europene.

Conform Directivei UE 2018/851, începând cu acest an, colectarea separată a deşeurilor textile este obligatorie în toate statele membre ale Uniunii Europene. Această colectare a deşeurilor textile presupune utilizarea unor containere separate, curate, care să nu permită umezeală sau contaminare. Este recomandat ca cei care vor dona hainele uzate în aceste containere să le spele în prealabil, să le împacheteze în pungi şi apoi să le depună în containerele speciale, pentru ca apoi firmele specializate să le preia, folosind însă maşini care nu sunt utilizate pentru colectarea altor tipuri de deşeuri.

Şi în Cluj-Napoca se colectează separat deşeurile textile. Anul acesta, primăria municipiului a colectat de la populaţie peste 147 de tone de articole textile, care, altfel, ar fi ajuns la gunoi.

„De la începutul acestui an, prin programul de colectare selectivă a hainelor şi materialelor textile „Hai, Na”, clujenii au adus în containerele amplasate în cartiere peste 147 de tone de articole textile – o cantitate impresionantă, care altfel ar fi ajuns la groapa de gunoi. În tot oraşul sunt disponibile 40 de containere, unde pot fi depuse haine, pantofi, lenjerii, perdele sau accesorii precum genţi şi curele. Toate articolele trebuie aduse într-o pungă sau într-un sac de plastic bine închis, pentru a evita contaminarea şi a permite sortarea corectă”, se arată într-o informare trimisă AGERPRES de către Primăria Cluj-Napoca.

Potrivit sursei citate, după colectare, textilele sunt ridicate de către Supercom şi transportate la Centrul de Management Integrat al Deşeurilor, iar de acolo sunt duse la centre specializate. Hainele în stare bună sunt refolosite, iar cele care nu mai pot fi utilizate sunt reciclate şi transformate în fibre. Din aceste fibre se obţin produse utile, precum lavete industriale, materiale pentru izolaţii şi geotextile.

„Astfel, hainele care altădată ar fi devenit deşeuri primesc o nouă viaţă şi devin resurse valoroase pentru comunitate”, se mai arată în informarea primăriei clujene.

Primăria Cluj-Napoca implementează programul de colectare selectivă a hainelor încă din 2024, înainte ca, începând cu 1 ianuarie 2025, aruncarea hainelor vechi/uzate în containere pentru deşeuri mixte să devină ilegală atât la nivelul Uniunii Europene, cât şi în România.

