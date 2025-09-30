ECONOMIE

1,15 miliarde de lei, valoarea alocaţiilor pentru copii plătite în august 2025

30 septembrie 20250 commentarii

 

 Valoarea alocaţiilor de stat pentru copii achitate în luna august 2025 a fost de 1,15 miliarde de lei, la o sumă medie plătită pentru fiecare beneficiar de 336,56 lei, conform datelor centralizate de Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (ANPIS).

În perioada analizată au beneficiat de acest ajutor 3.445.282 de copii, cei mai mulţi din Bucureşti (355.673) şi din judeţele Iaşi (195.919), Suceava (131.832), Constanţa (120.703), Cluj (120.007) şi Bacău (116.885).

Potrivit ANPIS, cei mai puţini beneficiari au fost înregistraţi în judeţele: Tulcea (30.930), Caraş-Severin (35.576), Mehedinţi (35.700) şi Covasna (35.896).

Suma medie plătită a avut cea mai mare valoare în judeţele Botoşani, de 344,57 lei, Caraş-Severin (344,08 lei) şi Sălaj (341,24 lei).

Alocaţia are caracter universal şi este acordată copiilor în vârstă de până la 18 ani, precum şi tinerilor care au împlinit vârsta de 18 ani, dar care urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional, până la terminarea acestora. 

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Cresc prețurile

Fujikura concediază peste 200 de angajați la Dej

Peste 100.000 de persoane au fost angajate în primele opt luni ale anului

RetuRO – Opt din zece ambalaje de pe piață sunt reciclate

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.