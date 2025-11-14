EDUCAȚIE

1.159 de candidați la examenul de rezidențiat de la Cluj-Napoca

14 noiembrie 20250 commentarii

1.159 de candidați vor susține duminică, 16 noiembrie, examenul de rezidențiat la Cluj-Napoca, 730 sunt absolvenți de Medicină, 222 sunt absolvenți de Medicină dentară și 207 sunt candidați absolvenți de Farmacie, anunță reprezentanții Universității de Medicină şi Farmacie Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca, într-un comunicat de presă.

În total, la nivel național, peste 10.000 de candidați vor susține examenul de rezidențiat organizat de Ministerul Sănătății. Anul acesta au fost scoase la concurs 5.079 de locuri și 295 de posturi, pentru care vor candida 10.147 de absolvenți din întreaga țară. În fiecare an examenul se desfășoară în șase centre universitare din țară unde există universități de medicină și farmacie: București, Cluj-Napoca, Iași, Târgu Mureș, Craiova și Timișoara.

Reprezentanții UMF Cluj-Napoca informează că pentru a asigura condiții optime candidaților au pregătit 12 săli de examen în amfiteatrele proprii și amfiteatre ale Universității Babeș-Bolyai. Examenul scris va avea loc duminică, 16 noiembrie, de la ora 10:00, are o durată de patru ore și va acoperi trei domenii: medicină, medicină dentară și farmacie. Acesta va consta într-un test-grilă cu 200 de întrebări pentru fiecare domeniu, identic în toate centrele universitare în care se organizează concursul. Candidații vor afla rezultatele pe loc, după finalizarea examenului, grilele fiind corectate electronic. Pentru a alege un loc sau un post, candidații trebuie să obțină un punctaj minim de 60% din punctajul maxim realizat la nivel național. Locurile și posturile disponibile în specialitate vor fi atribuite în ordinea punctajului obținut, în limita pozițiilor publicate în concurs, pe baza unei clasificări naționale pentru fiecare domeniu.

Citând comunicatul amintit, rectorul UMF Cluj-Napoca, dr. prof. dr. Anca Dana Buzoianu, transmite: „Examenul național de rezidențiat marchează un moment definitoriu în parcursul profesional al fiecărui viitor medic, medic stomatolog sau farmacist. Pentru Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca, organizarea acestui examen este o mare responsabilitate. Ne-am implicat, ca în fiecare an, pentru ca desfășurarea examenului să fie impecabilă, într-un climat de corectitudine, transparență și respect față de toți candidații. Le dorim mult succes tinerilor noștri absolvenți și credem cu tărie că vor păși cu încredere în cariera medicală pe care și-au ales-o, purtând mai departe valorile și spiritul universității noastre”.

