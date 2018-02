Un pantof… de ciocolată

Articol scris in Educaţie

Studenții voluntari ai Facultății de Știința și Tehnologia Alimentelor din cadrul USAMV Cluj, Napoca, Amalia Nemeș și Alexandru Szabo, au realizat, în premieră la universitatea clujeană, un pantof de ciocolată cu ajutorul unei imprimante 3D. Ei au lucrat timp de câteva ore la proiect, fiind supervizați de doctoranda Gabriela Precup.

”Imprimanta a sosit în luna decembrie la Laboratorul de Biotehnologii Alimentare din cadrul Institutului pentru Științele Vieții. Am încercat și atunci, dar nu am reușit, și am reluat experimentul acum. Am lucrat cam patru ore, dar cel mai mult ne-a luat să stabilim toate coordonatele, toți parametrii imprimantei, duza prin care curgea ciocolata etc… Imprimanta are modelele ei, noi am ales acest pantof, care poate fi umplut cu cremă, dulceață, praline, fiecare cu ce-și dorește. Am folosit ciocolată menaj, dar nu cu unt de cacao, ci cu ulei de palmier și alte grăsimi vegetale, și am turnat pantoful strat cu strat. Am încercat să facem floarea de decor a pantofului tot la imprimantă, din marțipan, dar nu am reușit și atunci am modelat-o manual. Pantoful e comestibil”, relatează, despre proiectul „pantofului de ciocolată”, Alexandru Szabo, student în anul I al Facultății de Știința și Tehnologia Alimentelor.

Împreună cu Amalia Nemeș, care este studentă în anul III la aceeași facultate, Alexandru Szabo speră să aibă succes și cu al doilea proiect pe care urmează să-l realizeze împreună, tot cu ajutorul imprimantei 3D: mărțișoare. „Proiectele de acest fel sunt o alternativă pentru cei care nu se descurcă pe partea artistică”, consideră Alexandru Szabo.