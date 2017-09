Hologramele trecutului

Articol scris in EDITORIAL

Trebuie să recunoaşteţi: una e să… plece holograma lui Frank Zappa într-un turneu mondial, pentru promovarea unei producţii discografice… postume şi cu totul altceva să mărşăluiască… idei fâlfâinde ce au adus dezastre de-a lungul istoriei omenirii.

Dacă spectrul lui Platon ar fi resuscitat şi filosoful s-ar plimba nestingherit prin lumea asta largă, ar fi mulţumit. Epoca sclavagistă n-a pierit, ar zice către Socrate. Marea masă a oamenilor sunt tot nişte unelte vorbitoare. Ce s-a schimbat? Iluzia libertăţii. Sub acoperirea conceptului „grijii faţă de om”, a celor mulţi, vreau să spun, decidenţii politici ai zilelor noastre nu fac altceva decât să limiteze la maxim libertăţile cetăţeneşti.

Ai voie să… dar!

După care urmează atâtea reguli de respectat, încât cuvântul „îngrădit” pare un eufemism.

Cu aceeaşi satisfacţie s-ar adresa bătrânul gânditor şi lui Cephalos, personajul pasager, fabricantul de arme. S-a schimbat ceva? Desigur. Oamenii, armatele, conducătorii militari şi politici nu mai umblă după prăştii, săbii suliţi şi scuturi. Acum achiziţionează, pe bani grei, lasere ucigaşe, rachete sol-sol, focoase nucleare ş.a.m.d.

Chiar şi în cele mai… autointitulate democraţii, holograma lui Torquemada umblă printre semeni. Nu vrei să primeşti imigranţi? Nici o problemă, acţiunea „inquisitio haereticorum” funcţionează. Şi UE îţi dă jos pantalonaşii pentru a te abţigui la fundul gol; statele totalitare controlează prin DATA tot ce mişcă. Şi ce nu mişcă. Nu faptele contează, ci controlul conştiinţei. Şi mai toate noile tehnologii sunt concepute pentru a realiza scopul pentru care există bubulii.

Şi holograma supranumitului „The Swan of Avon” e printre noi.

Puneţi haine de firmă pe toate personajele din comediile shakespeariene şi vă veţi vedea în oglinda secolelor XVI-XVII; la costum şi cravată, personajele din tragediile lui Shakespeare sunt copii fidele ale celor care populează parlamentele moderne.

Credeţi că ideile totalitarismului modern s-au născut la Braunau am Inn şi au murit în Führerbunker? Greşit. Cel care în 1938 era numit omul anului de revista americană Time, iar un parlamentar suedez îl propunea pentru Premiul Nobel pentru pace s-a reîncarnat în mustaţa lui Stalin şi uniforma lui Mao. Acum, umblă cu părul tuns scurt şi trimite rachete în direcţia Japoniei. Şi nu holograma lui Kim Jung-un sau Wan Pang-ju înspăimântă cel mai mult planeta. Ci ordinele pe care le-ar putea da cei care stau călare pe valiza cu butonul roşu.

Care nu-i hologramă, credeţi-mă!

Radu VIDA