Coincidenţă?

Din primele informaţii puse la dispoziţie de conducerea DGAF rezultă ca inspecţia desfăşurată la sediul Rise Project a avut loc în urma unei analize de risc efectuată de către DGAF. Această analiză de risc a fost făcută ca urmare a unei sesizări depuse la sediul DGAF Bucureşti. Precizăm că în fiecare zi DGAF desfăşoară sute de controale, bazate pe analize interne minuţioase, care nu au legătură cu conţinutul editorial al unor publicaţii”. Aşa sună comunicatul transmis de Bogdan Stan, preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, după ce inspectori din subordinea sa au descins la sediul Rise Project. Pentru cei care nu ştiu încă, Rise Project este o publicaţie on-line care a scris în repetate rânduri despre posibile implicări ale lui Liviu Dragnea în tot felul de afaceri necurate.

Recent, Rise Project a publicat ceea ce ei susţin că este un raport al serviciului secret al Ministerului de Interne, intitulat “Nota privind aspecte care afectează climatul socio-economic al judeţului Teleorman”, în care s-ar face referire la o “reţea infracţională compusă din persoane cu putere de decizie” din judeţul Teleorman, printre care şi Liviu Dragnea, reţea care ar fi fraudat fonduri europene şi guvernamentale prin firma Tel Drum, al cărei principal acţionar ar fi chiar Dragnea. Dincolo de reacţiile care au apărut referitor la acest fapt – cea a “serviciului” care susţine că nu a întocmit un asemenea raport sau cea a Direcţiei Naţionale Anticorupţie care afirmă că unele dintre faptele prezentate de Rise Project fac obiectul unei anchete – să cugetăm puţin asupra acţiunii celor de la ANAF.

Oricum am lua-o, această inspecţie este cel puţin enervant de dubioasă. Statistic vorbind, probabilitatea ca tocmai acum să se fi făcut o “sesizare” la adresa Rise Project tinde spre minus infinit. Din punct de vedere matematic, al teoriei probabilităţilor, nu este imposibil ca evenimentul cu “pâra” să fie real, şi ca cei de la ANAF să fie chiar inocenţi, însă tare mi-e teamă că matematica nu are nimic de a face cu toată treaba asta. Ar fi o coincidenţă cu totul şi cu totul ieşită din comun ca tocmai acum ANAF să se fi trezit să controleze publicaţia cu pricina. Chiar n-au mai avut pe cine controla. Şi chiar cei de la Rise Project reprezintă un “risc ridicat”. Chiar ei, nu alţii. Şi dacă asta se dovedeşte a nu fi o excepţională coincidenţă, atunci faptul în sine este extrem de grav.

Este extrem de grav ca o instituţie a statului să treacă la represiuni, încercând să intimideze o publicaţie, chiar şi dacă aceasta nu ar avea – teoretic vorbind – dreptate. Dacă nu are dreptate există alte mijloace, o mulţime de alte mijloace de a pune lucrurile la punct, nu un control al inspectorilor fiscali.

În plus, acţiunea ANAF-ului nu face, deocamdată, nimic altceva decît să discrediteze această instituţie şi chiar pe Liviu Dragnea. Ca să fim corecţi până la capăt să spunem că însuşi şeful PSD-ului s-a declarat “indignat” de ce s-a întâmplat şi a cerut explicaţii publice ministrului de Finanţe şi şefului ANAF. O vagă explicaţie a dat Bogdan Stan, dar una la fel de palidă şi de neconvingătoare ca aceea de la începutul acestui text. Trebuie văzut ce se va întâmpla, până la urmă, cu controlul fiscal de la Roise Project şi, dacă nu se va confirma că acesta a fost justificat, atunci ar trebui să urmeze un alt control. Cel al Direcţiei Naţionale Anticorupţie la ANAF.

Viorel DĂDULESCU