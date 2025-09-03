SPORT

Zouma a semnat! CFR Cluj a făcut cel mai spectaculos transfer din istoria fotbalului românesc

3 septembrie 2025

Fundașul central Kurt Zouma (30 de ani), fundașul francez cu prezențe în Premier League și 11 convocări la naționala Franței, este noul fotbalist al celor de la CFR Cluj.

Kurt Zouma a trecut testele medicale, ultimele detalii au fost puse la punct, iar fotbalistul a semnat cu echipa din Gruia.

Francezul a semnat un contract valabil pe următorii doi ani, cu o opțiune de prelungire pe încă doi.

CFR Cluj a făcut anunțul mult așteptat în cursul serii de miercuri, într-un mod inedit, în timp ce era difuzat ultimul episod din emisiunea „Insula Iubirii”: „Luați o pauză de la Insulă. Urmează cea mai așteptată mutare a momentului.”

A urmat apoi anunțul oficial al transferului:

”CFRiști, vă anunțăm cu entuziasm că, începând de astăzi, Kurt Zouma este noul jucător al echipei noastre!

Zouma are o carieră impresionantă, cu experiență la cel mai înalt nivel. Acesta a bifat 151 de apariții pentru Chelsea, unde a câștigat de două ori titlul în Premier League, în 2015, respectiv 2017, Champions League, în 2021, Supercupa Europei, în 2021 și EFL Cup, în 2015. De asemenea, a jucat 103 meciuri pentru West Ham, formație alături de care a reușit să câștige Conference League în 2023. În Anglia a mai jucat pentru Everton și Stoke City, iar în Franța, țara sa natală, a îmbrăcat tricoul celor de la Saint-Étienne de peste 60 de ori și a reușit să câștige Cupa Ligii Franței, în 2013! În sezonul precedent, noul nostru fundaș a evoluat în prima ligă din Arabia Saudită, la Al-Orobah

Pentru Echipa Națională a Franței, Zouma a jucat atât de pentru naționalele de tineret, alături de care a câștigat Campionatul Mondial din 2013 la categoria U20, dar și pentru de echipa de seniori, unde a bifat 11 prezențe și a reușit să înscrie un gol

Îi urăm bun venit în familia CFR și cât mai multe reușite în tricoul echipei noastre!”

„Sunt cel mai fericit că am realizat transferul pe care mi l-am dorit cel mai tare! E un jucător incredibil și, mai mult, un băiat cu un caracter extraordinar. Nu doar că va aduce valoare echipei, ci va fi un exemplu în vestiar pentru colegii lui.

Îi va ajuta foarte mult să crească! A jucat la un nivel incredibil și încă mai are mult de oferit. Mă bucur enorm. De acum înainte vom fi din ce în ce mai puternici”, a spus Nelu Varga, patronul echipei din Gruia, după oficializarea transferului.

Kurt Zouma este cotat de transfermarkt.com la 10 milioane de euro.

 

