Ziua Recoltei la Geaca

24 septembrie 20250 commentarii

În timp ce multe administrații locale renunță în acest an la sărbătorirea Zilei Recoltei motivând lipsa producătorilor locali, mai avem biserici care marchează acest eveniment tomnatic. Exemplu concret în această privință este Parohia Ortodoxă din Geaca, care în colaborare cu Consiliul Județean Cluj, Școala Gimnazială Geaca și Asociația Filantropia Ortodoxă filiala Gherla organizează duminică, 28 septembrie 2025, tradiționala Ziua Recoltei, un eveniment ce polarizează interesul locuitorilor comunei de pe Câmpie, dar și din alte sate vecine, care cu mic, cu mare așteaptă cu nerăbdare să-și petreacă weekendul într-un mod cât mai util și plăcut. Manifestările vor debuta la ora 10,00 la Biserica ”Adormirea Maicii Domnului” din centrul comunei Geaca, unde Sfânta Liturghia va fi oficiată de Pr. Iulian – Paul Isip, Protopop de Gherla. După slujbă va avea loc inaugurarea sălii de ședințe a Consiliului Parohial, o frumoasă realizare a creștinilor din Geaca, oameni gospodari, mereu cu inima deschisă. La orele 12,00 gazdele oferă tuturor participanților o masă câmpenească, unde se vor servi tradiționalele bunătăți culinare locale, renumite pe aceste meleaguri de pe marginea lacurilor piscicole. Pentru cei mici vor fi oferite diferite jocuri, ateliere și alte surprize. Va fi amenajată o expoziție de produse locale cu vânzare, unde vor fi prezentate și obiecte de artizanat specifice locului. Se va efectua testarea gratuită a glicemiei și a tensiunii arteriale, inițiativă valoroasă a organizatorilor în condițiile în care în satele comunei trăiesc mulți omeni în vârstă, care cu greu se pot deplasa la oraș pentru consult medical. Toată după amiază doritorii, dar mai ales copiii, au ocazia să se plimbe cu trăsură, momente mai rar întâlnite la alte evenimente de acest gen.

Duminică sunt așteptați mulți oaspeți la Geaca, unii onorând Ziua Recoltei din municipiul Gherla sau din comunele limitrofe de pe Câmpie.

Szekely Csaba

