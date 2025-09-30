EDUCAȚIE

Ziua Nonviolenței la Cluj

30 septembrie 20250 commentarii

Asociația pentru Comunicare Nonviolentă din România (ACNV) organizează cu ocazia Zilei Internaționale a Nonviolenței, care se celebrează în fiecare an pe 2 octombrie și care coincide cu ziua de naștere a lui Mahatma Gandhi, un lider important al Indiei și simbol al rezistenței pașnice, evenimentul gratuit „Ziua Nonviolenței” duminică, 5 octombrie 2025, între orele 12:30 și 19:30, la Cluj Business Campus. Este o oportunitate de a explora modalități practice de a aborda conflictele cu empatie și înțelegere, transmit organizatorii.

Din agenda evenimentului, menționăm workshop-uri: ”Copilul adult și părinții săi”cu Daniela Lazăr, ”Dă jos masca de salvator!” cu Nadia Comanici”, Arta discuțiilor profesionale dificile” cu Irina Izota, ”Cum să fiu părintele de care copilul meu are nevoie? cu Alexandra Jarda și Răzvan Danc, ”Siguranța psihologică în echipă” cu Norina Bogdan, etc. Asociația pentru Comunicare Nonviolentă din România (ACNV) este dedicată promovării și practicării Comunicării Nonviolente în România de peste 18 ani. Cu 45 de membri și unsprezece traineri certificați internațional activi în 10 localități, ACNV își propune să fie un model de conștiință a nonviolenței în societate. Cei interesați pot accesa link-ul de înscriere la eveniment https://comunicarenonviolenta.ro/ziua-nonviolentei/.

T.S.

