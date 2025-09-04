EVENIMENT

Ziua Naţională a Elveţiei, marcată în premieră în judeţ și în salina Turda

4 septembrie 20250 commentarii

Ziua Naţională a Elveţiei va fi marcată în premieră în judeţul Cluj, în perioada 4-6 septembrie, printr-o serie de evenimente culturale.

„În primul weekend din luna septembrie, va fi organizată în judeţul Cluj o serie de evenimente culturale extraordinare, prilejuite de Ziua Naţională a Elveţiei. Invitată de onoare este Orchestra Landwehr din Fribourg, una dintre cele mai renumite formaţii muzicale elveţiene, care va susţine în premieră trei concerte în România, la Gherla, Turda şi Cluj-Napoca. Pe 4 şi 5 septembrie, vor avea loc două spectacole speciale, organizate în Turda şi Gherla de Scena Urbană şi Asociaţia de Prietenie Gherla Nendaz”, se arată într-un comunicat trimis miercuri de organizatori.

În 4 septembrie, la Gherla va avea loc un spectacol al Orchestrei Landwehr din Fribourg împreună cu majoretele „Queens Dancing”, iar în 5 septembrie, la Salina Turda va avea loc concertul susţinut de Orchestra Landwehr din Fribourg.

„Punctul culminant al sărbătorii va fi sâmbătă, pe 6 septembrie, când, de la ora 18:00, va avea loc la Cluj-Napoca un eveniment cultural deosebit, organizat de Ambasada Elveţiei în România şi Camera de Comerţ Elveţia – România cu ocazia Zilei Naţionale a Elveţiei. Orchestra Landwehr din Fribourg, avându-l ca dirijor pe maestrul Benedikt Hayoz, va oferi un recital extraordinar în Auditorium Maximum (str. Mihail Kogălniceanu nr. 5). Alături de cei peste 70 de muzicieni elveţieni care vin în România, pe scena clujeană va urca şi Orchestra studenţilor medicinişti ‘MedStrings’ a UMF Cluj, sub bagheta dirijorului Vlad Eniu”, se mai arată în comunicat.

Potrivit sursei citate, seara va fi deschisă de un moment solemn, în cadrul căruia cele două orchestre vor intona împreună imnurile de stat ale României şi Elveţiei.

„Faptul că sărbătorim în premieră Ziua Naţională a Elveţiei printr-o serie de evenimente culturale în judeţul Cluj este un gest de deschidere şi respect faţă de valorile comune pe care le împărtăşim: excelenţă, tradiţie, dialog şi prietenie” a declarat, citat în comunicat, preşedintele Asociaţiei de Prietenie Nendaz-Gherla, Pascal Praz.

