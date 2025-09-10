ADMINISTRAȚIE

Ziua Internațională Alzheimer, marcată la Cluj

10 septembrie 20250 commentarii

Consiliul Județean Cluj, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (D.G.A.S.P.C.) Cluj, organizează în parteneriat cu Primăria și Consiliul Local Cluj-Napoca, prin Direcția de Asistență Socială și Medicală Cluj-Napoca, Conferința Regională Alzheimer.

Scopul acestei  conferințe dedicate bolii Alzheimer, un eveniment menit să reunească specialiști, instituții și comunitatea, este de a găsi soluții optime pentru cei afectați. Persoanele diagnosticate cu Alzheimer și familiile lor au nevoie de servicii de calitate, dar și de sprijin personalizat, adaptat nevoilor fiecăruia, ” explică Alin Tișe, președintele forului administrativ județean.

Activitatea își propune să sensibilizeze comunitatea clujeană și instituțiile de specialitate cu privire la impactul bolii Alzheimer și, totodată, să promoveze serviciile oferite la nivel local și județean de cele două instituții partenere.

Conferința Regională Alzheimer va avea loc joi, 18 septembrie 2025,  între orele 15:00 – 21:00, la Hotel Univers. Evenimentul este deschis întregii comunități și constituie un cadru de dialog și învățare comună, participanții putând împărtăși experiențe, identifica soluții și descoperi modele de intervenție integrate.

Accesul este gratuit, pe bază de înscriere prealabilă.

 

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Cluj-Napoca va avea primul cimitir pentru animale de companie

Clujul, promovat cu succes la Festivalul „Prispa – România ești Tu” de la Brașov

Lucrări de întreținere pe drumul județean Tureni-Micești

Cluj-Napoca simplifică și ieftinește pe segmente transportul public

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.