EDUCAȚIE

Ziua Holocaustului, marcată și la Gherla

10 octombrie 20250 commentarii

Cadrele didactice cu specialitatea istorie din municipiul Gherla nu puteau fi indiferenți față de omagierea unor evenimente din istoria poporului nostru. Astfel, cu ocazia Zilei Holocaustului un grup de elevi de la Liceul Teoretic ”Kemény Zsigmond conduși de profesorii de istorie Riti József Attila și Lukács Erdei Ibolya au vizitat Sinagoga de pe strada Crișan, unde au participat la o expunere susținută de Monica Pătac, managerul Centrului de Informare și Promovarea Turistică Gherla. Au fost prezentate aspecte referitoare la situația comunității evreiești din zona orașului de pe Someș și deportarea lor în lagărele de concentrare din Auschwitz- Birkenau și Dachau. Elevii au putut admira și expoziția de fotografii din încinta Sinagogii, referitoare la situația socială a evreilor gherleni. Profesorii de istorie care i-au însoțit au dat și explicații cu privire la exploatarea poporului evreu și suferințele pe care i-au îndurat. La sfârșitul vizitei oaspeții s-au fotografiat în fața monumentului din încinta Sinagogii, lucrare realizată de cunoscuții sculptori gherleni, frații Kötő János și Márton. A fost prezent și evreul gherlean Pataki Milu, stabilit în Israel, un bun cunoscător al fenomenului Holocaustului.

Astfel de manifestări comemorative au avut loc și în celelalte școli din municipiul Gherla.

Szekely Csaba

 

 

