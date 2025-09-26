EDUCAȚIE

Ziua europeană a limbilor, sărbătorită în 60 de școli clujene

26 septembrie 20250 commentarii

În acest an școlar, în județul Cluj, Ziua europeană a limbilor, sărbătorită la data de 26 septembrie – este marcată de 5.280 de elevi, din 60 de unități de învățământ preuniversitar care celebrează plurilingvismul sub egida „Cunoasterea limbilor străine deschide inimile și mințile!”, potrivit reprezentanților Inspectoratului Școlar Județean Cluj (ISJ) Cluj.

Noua ediție organizată de ISJ Cluj cuprinde activități interactive, expoziții vizuale, ateliere tematice, momente artistice, expoziții și dezbateri în scopul consolidării competențelor de comunicare în limbile moderne, stimulării curiozității culturale, a dialogului intercultural. Totodată, reprezentanții ISJ Cluj asigură că vor continua să susțină promovarea plurilingvismului, extinderea parteneriatelor educaționale și încurajarea proiectelor interdisciplinare în acord cu orientările europene privind învățarea pe tot parcursul vieții. Ziua europeană a limbilor se sărbătorește în întreaga Europă, prin decizia Consiliului Europei din anul 2001, în data de 26 septembrie, cu scopul de a promova bogata varietate lingvistică a bătrânului continent și de a aduce în conștiința comunităților importanța studierii limbilor străine pe parcursul întregii vieți. Cluj-Napoca este un simbol al multiculturalității și al interculturalității, un spațiu în care comunicarea, înțelegerea și respectarea diversității sunt pilonii care stau la baza dezvoltării unei comunități moderne, puternic conectate cu lumea actuală. Multitudinea de activități educaționale realizate de către profesorii și elevii din județul Cluj, cu ocazia Zilei europene a limbilor, sunt mărturia creativității și a dedicării comunității noastre”, arată aceiași reprezentanți.

Cu acest prilej, inspectorul școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Cluj, Marinela Marc, declară: „Sărbătorirea Zilei Europene a Limbilor e un prilej de reamintire a faptului că limbile nu sunt bariere, ele sunt punți care ne conectează la noi oportunități și la noi perspective, amintindu-ne că, în ciuda diferențelor noastre, împărtășim o aspirație comună pentru o Europă incluzivă, armonioasă și unită. Ca în fiecare an, sărbătorim Ziua Europeană a Limbilor, prilej cu care ne reamintim de frumusețea și bogăția lingvistică a Europei, de numeroasele limbi vorbite pe continentul nostru, de culturile, istoriile și identitățile care ne definesc în unitate. Limbile nu sunt doar un mijloc de comunicare, ele sunt mijloacele de transmitere ale poveștilor noastre, purtătoarele tradițiilor care ne definesc și punțile către împărtășirea experiențelor noastre comune”.

T.S.

