Ziua de Curățenie Națională, marcată și la Cluj

17 septembrie 20250 commentarii

„Prietenul la curățenie se cunoaște”

Consiliul Județean Cluj, împreună cu Asociația Nature O’clock, reprezentantă a inițiativei Let’s Do It, Romania!, invită locuitorii județului să participe, și în acest an, la Ziua de Curățenie Națională, care va avea loc pe 20 septembrie 2025. Evenimentul se desfășoară sub sloganul „Prietenul la curățenie se cunoaște” și marchează 15 ani de mobilizare a românilor pentru un mediu curat.

„Continuăm să sprijinim desfășurarea acestei inițiative și să promovăm o atitudine responsabilă față de mediul înconjurător”, a declarat Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj. „Anul acesta, pe lângă colectarea deșeurilor, va fi realizată și o plantare de perdele forestiere în zona rampei temporare de la Pata Rât, pentru a împiedica răspândirea deșeurilor și pentru a proteja comunitatea locală.”

Ziua de Curățenie Națională reunește voluntari din toate categoriile sociale: cetățeni, familii, elevi, profesori, angajați, autorități locale, ONG-uri și companii. În cei 15 ani de activitate, peste 2,6 milioane de români au participat la acțiuni de colectare a deșeurilor, contribuind la curățarea a mii de hectare de teren și inspirând comunități să devină mai responsabile.

Activități dedicate în Zona Pata Rât

În județul Cluj, acțiunea se va desfășura în Zona Pata Rât Cluj-Napoca, unde voluntarii vor curăța dealurile din apropierea rampelor. Totodată, va fi realizată o centură verde, menită să limiteze zborul deșeurilor ușoare și să filtreze aerul din zonă, protejând mediul înconjurător.

Anul 2025 marchează primul an în care Ziua de Curățenie Națională se desfășoară oficial, ca zi stabilită prin lege – Legea 266/2024, adoptată de Parlament și promulgată de Președintele României. Inițiativa recunoaște impactul voluntarilor din întreaga țară și marchează un angajament pe termen lung față de mediu și responsabilitate civică.

 

